Ramiro Moyano cumple el sueño de retirarse del pádel jugando junto a su hijo

José María de Francisco Salamanca
Publicado:

No ha sido una retirada cualquiera, ha sido una despedida muy especial, cargada de emoción y sentimientos. Ramiro Moyano ha puesto punto final a su gran carrera en el mundo del pádel disputando su último partido como profesional, acompañado por su hijo Juan Pedro, 'Juanpe', en un torneo oficial en Mallorca. Un cierre único para un jugador que llegó al top 9 del mundo en 2015.

"Felicidad absoluta de poder haber conseguido cumplir un sueño", nos confesó Ramiro en una entrevista a Antena 3 Deportes. El argentino siempre ha tenido claro como quería despedirse de su deporte, y así ha sido, compartiendo pista junto a su hijo. "Es como la guinda que pones al postre para que quede perfecto", nos comentó después del partido.

Dentro de las cuatro paredes, el resultado del partido pasó a un segundo plano (Perdieron 6-2 6-2). Que la pareja estuviese formada por padre e hijo era lo verdaderamente importante, "Era un pratido para disfrutar, no lo vamos a olvidar nunca", explicó 'Juanpe', que jugó su primer partido profesional. Este hecho es histórico, es la primera vez en el mundo del pádel que padre e hijo juegan un partido oficial en un torneo profesional.

"Me he pasado tardes con una pala peloteando en la pared"

'Juanpe' vive en Argentina, pero viajó semanas antes del torneo a Mallorca para poder entrenar junto a su padre, Ramiro Moyano reconoció que siempre ha sido muy exigente en los entrenamientos con su hijo, sabe que la preparación en este tipo de torneos juega un papel muy importante. Esta misma exigencia es la que trasladará a su nueva etapa profesional como entrenador en la Rafa Nadal Academy, donde seguirá unido al alto rendimiento, aunque esta vez fuera de la pista..

Para Juanpe su camino dentro del pádel acaba de empezar, el joven de 14 años nos contó que creció entre palas, "desde pequeño, me he pasado tardes con una pala peloteando en la pared", y tiene claro que se quiere dedicar a esto, "quiero seguir entrenando y mejorando día a día".

De esta manera se cierra la carrera de un jugador que ha estado en la lista de los diez mejores jugadores del mundo y ahora se abre el comienzo de un legado muy prometedor.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

