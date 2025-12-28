El curioso método de Samu López, entrenador de Alcaraz, para mejorar el saque del murciano: ¡una minicanasta!

En medio del ruido tras su separación con Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz no puede perder el tiempo y desde hace varios días ha comenzado su preparación para el Open de Australia 2026, un torneo que, según dijo él mismo en varias ocasiones, es su gran objetivo del año. El major australiano es el único Grand Slam que no ha ganado y si lo hace, además, se convertirá en el tenista masculino de la Era Open más joven en completar el Career Slam (ganar todos los Slams) superando la marca de su ídolo Rafa Nadal.

En esa preparación mucho, o todo, tiene que ver su nuevo entrenador Samu López, que ya estaba en el equipo del murciano pero que tras la salida de Ferrero es él quien ha tomado el mando en cuanto a la supervisión de los entrenamientos.

Una minicanasta de baloncesto para mejorar el saque

Es más, en las últimas horas se ha conocido un curioso y divertido método de Samu López para mejorar el saque de Carlos Alcaraz, y no es otro que colocar una minicanasta de baloncesto delante del tenista para que este, mientras hace el ritual de servicio y lanza la bola al aire intente encestarla en la canasta.

¿Qué es lo que se busca?

Lo que se busca con esta metodología es que Carlitos consiga lanzar la bola un poco más alto y hacerlo además en un ángulo concreto para que el impacto sea más certero, potente y permita el recorrido total del movimiento.

Algo que ya se ha visto antes en el circuito ATP, y precisamente no por cualquiera ya que el propio Novak Djokovic ya había probado esta forma de mejorar la efectividad de su servicio. Pese a que el tenista de El Palmar ha mejorado mucho su saque en los últimos tiempos, parece que Samu López quiere incidir en un área en la que todavía ve mucho potencial de cara al futuro. Por ejemplo, en ese aspecto Jannik Sinner le saca ventaja al español y nada más lejos de la realidad, la importancia del servicio en el Open de Australia puede significar la diferencia entre llevarse el título o no ganarlo.

Alcaraz ha entrenado estos días en Murcia acompañado de Pedro Martínez, y será en los próximos días cuando haga las maletas para buscar su séptimo Grand Slam y el primero en Melbourne.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.