Un terremoto de magnitud 4,3 sacude Almería, Granada, Jaén y Murcia de madrugada

Un terremoto de magnitud 4,3 ha sacudido la provincia de Almería durante la madrugada de este lunes. El seísmo, con epicentro en la localidad almeriense de Tabernas, ha hecho temblar también a las provincias de Granada, Jaén y Murcia.

El terremoto, que ha tenido lugar sobre las 00:55h de la madrugada, ha alcanzado una intensidad máxima de IV-V según el IGN (Instituto Geográfico Nacional).

Tras ese primer seísmo se ha sentido al menos una decena de réplicas en la misma localidad almeriense con intensidades que han oscilado entre 1,5 y 1,9.

Localidades afectadas por el seísmo

Los temblores se han sentido en las comarcas almerienses de Huércal de Almería, Viator, Benahadux, Gádor, Pechina, Rioja, Alsodux, Santa Fe de Mondújar y El Alquián, además de puntos del Valle del Almanzora y el Levante almeriense, como Albox, Macael, Olula del Río, Fines, Mojácar, Turre y Vera.

Baza, Guadix y Motril, en Granada, Linares, Baeza, Úbeda y Quesada, en Jaén y las localidades murcianas de Lorca, Águilas, Cartagena, Mazarrón y Puerto Lumbreras también han sentido los temblores provocados por el seísmo y sus posteriores réplicas.

Nuevo terremoto en Almería

El pasado jueves, Almería ya sufría un terremoto de magnitud 3,2, que tuvo su epicentro en Partaloa y afectó a toda la comarca del Valle de Almanzora.