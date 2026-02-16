Carlos Alcaraz, antes de su estreno en Doha: "Yo sigo viéndome con debilidades"

Dos semanas después de conquistar el Open de Australia y completar el Career Grand Slam, Carlos Alcaraz regresa a la competición y lo hace en el ATP 500 de Doha, un torneo donde el año pasado cayó ante Lehecka en cuartos de final. El murciano, ganador de siete grand slam -25 títulos ATP en total-, debutará este martes 17 de febrero ante el francés Arthur Rinderknech, número 30 de la ATP y al que ha derrotado en los cuatro partidos que han jugado hasta la fecha. El fenómeno de El Palmar impuso su tenis ante el jugador de Gassin (Francia) en el US Open 2021, Queen's 2023, Queen's 2025 y US Open 2025.

"Sé lo difícil que es cada partido. Cada partido es diferente, nuestro juego es totalmente distinto. Creo que este cuadro es muy duro para ser un ATP 500. Basta ver los primeros partidos y los grandes enfrentamientos que hay ya en primera ronda", avisó Alcaraz antes en declaraciones que recoge la web oficial de la ATP.

Pese a su excelente momento de forma, con un tenis simplemente deslumbrante y coleccionando título tras título, el jugador español confiesa que aún se ve con "debilidades" y explica que el resto de jugadores le estudian para ver cómo batirle.

"Estudian mi juego, cómo juego, intentan ganarme, desafiarme"

"Obviamente puedo ver que he tenido mucho éxito hasta ahora, ganando los torneos más grandes del mundo, pero yo sigo viéndome con debilidades. Muchos jugadores están intentando alcanzarme: estudian mi juego, cómo juego, intentan ganarme, desafiarme", admite el murciano.

"Tengo que estar preparado para eso y ver dónde está mi nivel, dónde está mi tenis. Tengo que intentar ponerme en su cabeza y pensar qué podrían hacer si jugaran contra mí. A eso me refiero cuando digo que tengo que mejorar cosas. Evidentemente no puedes quedarte atrás en el nivel, tienes que seguir avanzando", explica Alcaraz.

El fenómeno de El Palmar confesó sus objetivos de cara al ATP500 de Qatar, subrayando que se centra en seguir creciendo en su juego por encima de los resultados.

"Es bueno volver a la pista otra vez. He estado entrenando bien. Obviamente, lo que hice en Australia fue increíble para mí y todavía lo pienso. Pero el tenis consiste en seguir adelante torneo tras torneo. Cada torneo es especial, y quieres dar el 100%. He estado entrenando en casa y, al llegar aquí estos días, mi equipo y yo nos marcamos algunos objetivos para este torneo", apuntó Alcaraz.

"No estamos hablando de resultados en absoluto. Se trata más de seguir en el proceso de ser mejores, de seguir creciendo. Hay cosas en las que realmente quiero mejorar y desarrollar mi juego de la manera en la que quiero mostrarlo aquí y poder llevarlo a cabo en este torneo. Así que, más allá de los resultados, para mí sería una semana muy exitosa verme haciendo las cosas correctas dentro y fuera de la pista", concluye Alcaraz.