La Policía Nacional busca a un joven de 20 años desaparecido en la puerta de una discoteca en Zaragoza

Pablo Cebolla Guerrero, de 20 años y natural de Alhama de Aragón (Zaragoza) desapareció la madrugada del pasado viernes 13 de febrero. La última vez que se le vio se encontraba en la entrada de una discoteca en Zaragoza. Desde ese momento la Policía Nacional ha iniciado un dispositivo de búsqueda para localizarle.

En el momento de la desaparición vestía camiseta negra y roja y zapatillas de deporte. Esta descripción está siendo compartida masivamente en redes sociales y por los grupos de búsqueda que, coordinados con familiares y vecinos, no descartan ninguna posibilidad por el momento. Su familia pide ayuda urgente y solicita que si alguien le ha visto llame al 091. En las últimas horas el dispositivo de búsqueda se ha ampliado a Casetas, Utebo y La Cartuja Baja.

Este ha sido un fin de semana de intensas batidas de voluntarios tanto procedentes de Zaragoza como de su localidad natal. El entorno del joven ha decidido difundir nuevas fotografías con el objetivo de acelerar lo máximo posible cualquier posible pista que ayude a dar con su paradero.

El joven no llegó a entrar en la discoteca y le vieron por última vez en el exterior

La búsqueda se centró en un primer momento en las inmediaciones de la discoteca Kenbo, lugar donde Pablo fue visto por última vez. Sus amigos han contado que el joven no llegó a entrar al local y le vieron por última vez en el exterior.

A pesar de la energía volcada en el operativo, las pistas recibidas en las últimas horas han resultado ser negativas. Los efectivos de búsqueda no descartan ninguna hipótesis por el momento.

