El padre de Alcaraz rompe su silencio: "Cada uno es libre de opinar con lo que sepa"

Una semana después de la ruptura más sonada de los últimos años en el mundo del tenis, el padre de Carlos Alcaraz ha roto su silencio respecto a la ruptura entre su hijo y el entrenador valenciano, el hombre que ha dirigido la carrera del tenista murciano desde 2018 a 2025 y que le ha llevado a la cima del tenis mundial.

Sin desvelar los motivos que han llevado a la no renovación de Juan Carlos Ferrero, el padre del número 1 del mundo aseguró a la agencia EFE que "cada uno es libre de opinar con lo que sepa". Sin duda, unas palabras que no despejan las dudas sobre las razones que han llevado al entorno del campeón de seis grand slam a la decisión de prescindir de 'El mosquito'.

El propio Juan Carlos Ferrero rompió su silencio este miércoles en una entrevista en Marca en la que reconocía estar "dolido" por el final de su relación con Carlos Alcaraz, pero en la que se mostraba orgulloso y con la sensación de haber realizado un buen trabajo con el tenista de El Palmar en los últimos ocho años.

"Bueno, a ver, todo parecía que iba a seguir bien. Sí que es verdad que cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos. Y como en todo contrato nuevo, de cara a lo que es el año siguiente, había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Como en todos los contratos uno tira para un sitio y los otros para el otro. Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo desde el mío en lo mejor para mí. Ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir", explicó Juan Carlos Ferrero en la entrevista con el diario Marca.

El entrenador de Onteniente descartó en esa entrevista que los motivos económicos hubieran sido el detonante de la ruptura con Carlos Alcaraz y reconoció que habló con el tenista para cerciorarse de que estaba la corriente de lo que estaba sucediendo.

"Hablé con él antes para preguntarle de si estaba al corriente de todo y me dijo que sí. A partir de ahí yo ya hablé con las personas que tenía que hablar. A él lo dejé de lado porque entendí que estaba al corriente de todo. Si no se llegaba a un acuerdo, pues su gente mira por él y yo por lo mío. Es normal que él está de la parte de lo suyo, claro que sí", apuntó Juan Carlos Ferrero.

Lo cierto es que a día de hoy, tras ocho días de hacerse oficial el divorcio entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, aún se desconoce de forma precisa cuál o cuáles han sido los motivos que han determinado el final de una relación que se ha traducido en 24 títulos ATP, incluidos seis grand slam, y dos temporadas finalizadas como número 1 del mundo (2022 y 2025).

Carlos Alcaraz González, padre del tenista número uno del mundo y quizá la persona que más influencia tiene sobre Carlos Alcaraz, no aclara esos motivos y deja todo abierto a una especulación que seguirá generando opiniones diversas hasta que el propio tenista, si es que se decide, ofrezca su versión sobre lo ocurrido.