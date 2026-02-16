Girona - Barcelona: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Barcelona visita hoy Montilivi para medirse al Girona en un partido clave para los de Hansi Flick, obligados a ganar para recuperar el liderato de LaLiga EA Sports. Momento delicado para un Barça que viene de ser goleado en el Metropolitano (4-0) en la ida de semifinales de la Copa del Rey y que ve como el Real Madrid firmó una gran actuación el sábado (4-1) ante la Real Sociedad para colocarse al frente de la tabla, con dos puntos de ventaja.

El partido de esta noche servirá para comprobar la reacción de un Barcelona que naufragó hace cuatro días ante el Atlético de Madrid, recibiendo cuatro goles en una primera parte en el Metropolitano que retrató todos los problemas defensivos del equipo culé. Joan García, con un grave error en el primer gol, también salió señalado del naufragio del pasado jueves.

La buena noticia para Hansi Flick es la recuperación de Raphinha y el hecho de que su equipo encadena tres triunfos consecutivos en LaLiga: Real Oviedo (3-0), Elche (1-3) y RCD Mallorca (3-0). Además, los azulgrana suman doce victorias en los últimos trece partidos ligueros, solo perdieron ante la Real Sociedad en Anoeta (2-1), el pasado 18 de enero. Pedri y Marcus Rashford siguen siendo baja en el Barcelona y no estarán esta noche en Montilivi.

"Tenemos que jugar mejor, eso es lo que tenemos que hacer. No me importa las otras cosas, aunque a veces no es agradable. Después del partido, después de la rueda de prensa en Madrid, hablé con el árbitro, fui a su vestuario y hablé con él. Quería saber por qué pitó fuera de juego. Hubo una buena comunicación, fue un buen paso. No fue su culpa que perdiéramos el partido", señaló Flick en la rueda de prensa previa al partido ante el Girona.

"Veo mucha intensidad y confianza, marcando goles. Perdimos el partido del jueves, fue una lección para nosotros, pero la vida sigue. Tenemos que aceptar esta derrota y centrarnos en el siguiente partido. Tenemos que jugar con la confianza que necesitamos. Tenemos mucha calidad y podemos ganar contra todos los equipos. Cuando no estamos centrados en el campo, como en los primeros 45 minutos, podemos perder. Es importante mantenerse concentrados", añadió el entrenador alemán.

Hansi Flick celebró el regreso de Raphinha, pieza clave en su esquema de juego.

"Es un jugador importante y lo echamos de menos. Siempre mejora y aumenta la dinámica y la intensidad, y eso es bueno. La temporada pasada fue el mejor del mundo", reconoció Flick.

Por su parte, el Girona acumula tres partidos seguidos sin ganar después de empatar con Getafe (1-1) y Sevilla (1-1) y perder ante el Real Oviedo (1-0). Los de Míchel, que batieron por última vez al Barça en mayo de 2024 (4-2), han caído en sus últimos tres compromisos con el cuadro 'culer', la última vez esta misma temporada en el Estadi Olímpic Lluís Companys con un gol en el descuento de Ronald Araujo (2-1).

Bryan Gil, Iván Martín, Van de Beek y Oriol Romeu serán baja hoy en el Girona de Míchel.

Posibles onces del Girona - Barcelona de LaLiga EA Sports

Girona FC: Gazzaniga; Rincón, Reis, Blind, Arnau Martínez; Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; y Vanat.

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Bernal, Olmo; Lamine Yamal, Fermín y Lewandowski.

Horario y dónde ver el Girona - Barcelona de LaLiga EA Sports

El Girona - Barcelona, partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Ssports, se jugará el lunes 16 de febrero a las 21:00 horas en el estadio de Montilivi.

El Girona - Barcelona de LaLiga EA Sports se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con la narración del partido minuto a minuto, todos los goles, el marcados en vivo y la última hora de LaLiga EA Sports.