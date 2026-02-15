Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech: Fecha, horario y dónde ver el partido del ATP 500 de Doha

Carlos Alcaraz volverá a la competición exigido por el francés Arthur Rinderknech, número 28 del mundo, en lo dieciseisavos de final del ATP 500 de Doha, primer torneo del murciano tras proclamarse campeón del Open de Australia el 1 de febrero y convertirse así en el tenista más joven de siempre en ganar los cuatro Grand Slams.

El de El Palmar ha tenido dos semanas de descanso, las cuales ha aprovechado para pasar tiempo con su familia en Murcia e incluso pasarse por los test de F1 en Bahréin, donde coincidió con Fernando Alonso y vivió la jornada en el box de McLaren. La 'mala' noticia es que no pudo jugar el ATP 500 de Rotterdam, torneo que ganó en 2025 y en el que defendía los 500 puntos de campeón (los perdió). No obstante, la decisión fue buena e inteligente ya que necesitaba descansar y recargar pilas de cara a lo que viene, que es mucho...

Muchas posibilidades de sumar puntos en Doha: solo defiende los cuartos

En su vuelta a la competición oficial, Carlitos ha elegido el ATP 500 de Doha (Catar) para recuperar algunos puntos y, porque no, ganar el torneo por primera vez en su carrera. Es una buena elección ya que el año pasado cayó en los cuartos de final ante Lehecka, por lo que si supera esa ronda ya podrá sumar puntos a su casillero. Además, todavía aventaja a Jannik Sinner en 2.850 puntos por el número 1 de la ATP.

Puede haber un Alcaraz-Sinner en la final

Alcaraz se medirá a Rinderknech, al que ha ganado en los cuatro partidos oficiales que se han enfrentado (solo ha perdido dos sets ante el galo). Y en el caso de ganar se enfrentará al ganador del Royer-rival de la previa. Este sería el posible cuadro de Alcaraz durante esta semana:

Por la otra parte del cuadro está Jannik Sinner, que buscará llevarse el torneo y recortar puntos al español. El italiano tendrá un debut muy complicado ante el checo Machac, y tanto Carlos como Jannik solo podrán verse las caras en una hipotética final.

Día y horario del Alcaraz-Rinderknech

El partido de 1/16 de final del torneo de Doha se disputará este próximo martes 17 de febrero en un horario todavía sin confirmar, pero lo hará en el turno de la tarde noche en la pista central del Khalifa International Complex. Podrás consultar la última hora del torneo qatarí y toda la información relacionada con Carlos Alcaraz, Sinner... en la web de Antena 3 Deportes.

