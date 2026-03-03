Rodrygo dice adiós a la temporada tras romperse el ligamento cruzado y el menisco externo

Drama en el Real Madrid. El brasileño Rodrygo Goes estará varios meses de baja y se perderá lo que resta de temporada, incluido el Mundial del próximo verano, tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", informó el Real Madrid en un comunicado.

El futbolista brasileño cayó gravemente lesionado en el partido de anoche ante el Getafe (0-1) en el Santiago Bernabéu, en una acción en la banda en la que su rodilla se quedó enganchada. Pese a que se recuperó y terminó el partido, este martes se ha conocido la grave lesión que sufre y que le tendrá fuera de los terrenos de juego varios meses.

Las pruebas médicas a las que se ha sometido han confirmado que tiene roto el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha, una lesión que le mantendrá fuera de los terrenos de juego de nueve a diez meses, por lo que se pierde lo que resta de temporada, el Mundial del próximo verano y el inició de la próxima campaña.

La CBF manda ánimos a Rodrygo: "Una pronta recuperación y un regreso lo antes posible"

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha reaccionado a la grave lesión de Rodrygo y ha emitido un mensaje de ánimo para el delantero del Real Madrid, que estará varios meses fuera de los terrenos de juego tras romperse el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha.

"La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresa su solidaridad con Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid y de la Selección Brasileña, quien sufrió una grave lesión durante el partido contra el Getafe en La Liga. Rodrygo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. La CBF le desea al jugador una pronta recuperación y un regreso a las canchas lo antes posible", comunica la CBF.

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, afirmó este martes que está "seguro" de que la Canarinha jugará un Mundial de "muy alto nivel" y añadió que ahora es el momento de "observar" y "evaluar" a los futbolistas con posibilidades de integrar la lista.

Antes del torneo, la selección brasileña tiene previsto disputar partidos amistosos contra Francia y Croacia en marzo, y contra Egipto en junio. La Canarinha debutará en el Grupo C del Mundial el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará a Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.