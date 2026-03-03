Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rodrygo dice adiós a la temporada tras romperse el ligamento cruzado y el menisco externo

El delantero brasileño sufre "la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha".

Rodrygo, tras el final del partido ante el Getafe

Rodrygo, tras el final del partido ante el GetafeEfe

Drama en el Real Madrid. El brasileño Rodrygo Goes estará varios meses de baja y se perderá lo que resta de temporada, incluido el Mundial del próximo verano, tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", informó el Real Madrid en un comunicado.

El futbolista brasileño cayó gravemente lesionado en el partido de anoche ante el Getafe (0-1) en el Santiago Bernabéu, en una acción en la banda en la que su rodilla se quedó enganchada. Pese a que se recuperó y terminó el partido, este martes se ha conocido la grave lesión que sufre y que le tendrá fuera de los terrenos de juego varios meses.

Las pruebas médicas a las que se ha sometido han confirmado que tiene roto el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha, una lesión que le mantendrá fuera de los terrenos de juego de nueve a diez meses, por lo que se pierde lo que resta de temporada, el Mundial del próximo verano y el inició de la próxima campaña.

La CBF manda ánimos a Rodrygo: "Una pronta recuperación y un regreso lo antes posible"

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha reaccionado a la grave lesión de Rodrygo y ha emitido un mensaje de ánimo para el delantero del Real Madrid, que estará varios meses fuera de los terrenos de juego tras romperse el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha.

"La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresa su solidaridad con Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid y de la Selección Brasileña, quien sufrió una grave lesión durante el partido contra el Getafe en La Liga. Rodrygo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. La CBF le desea al jugador una pronta recuperación y un regreso a las canchas lo antes posible", comunica la CBF.

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, afirmó este martes que está "seguro" de que la Canarinha jugará un Mundial de "muy alto nivel" y añadió que ahora es el momento de "observar" y "evaluar" a los futbolistas con posibilidades de integrar la lista.

Antes del torneo, la selección brasileña tiene previsto disputar partidos amistosos contra Francia y Croacia en marzo, y contra Egipto en junio. La Canarinha debutará en el Grupo C del Mundial el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará a Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

