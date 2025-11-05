Sorteo Nitto ATP Finals 2025: Día, hora y dónde verlo en directo

La ATP celebra este jueves en Turín el sorteo Nitto ATP Finals, el último torneo del año y que reúne a los ochos mejores tenistas de la temporada. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner serán los cabezas de serie de un sorteo que determinará los dos grupos de la round robin, con cuatro tenistas por grupo.

Los ocho tenistas clasificados para las Nitto ATP Finals 2025 son los siguientes: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Felix Auger-Aliassime / Lorenzo Musetti. La octava y última plaza está en juego entre el tenista canadiense (3.845 puntos) y el italiano (3.685 puntos). Musetti necesita ganar el ATP250 de Atenas para estar en la cita de Turín.

El número 1 se decide en Turín

La pelea por el número 1 de la ATP se dirimirá del 9 al 16 de noviembre en las Nitto ATP Finals, con Alcaraz y Sinner optando a terminar el año en lo más alto del ranking. El italiano recuperó el mando del circuito tras levantar el título en el Rolex Paris Masters, pero el próximo lunes 10 de noviembre será el murciano el que aparezca de nuevo como número 1 al restarse los puntos logrados por los tenistas en la Copa de Maestros del año pasado.

Jannik Sinner no puede sumar puntos y defiende los 1.500 puntos como campeón invito en Turín el año pasado. Por su parte, Carlos Alcaraz solo defiende 200 puntos al haber logrado una sola victoria la temporada pasada en las Nitto ATP Finals y no superar la round robin.

Día y hora del sorteo de las Nitto ATP Finals

El sorteo de las Nitto ATP Finals se celebrará este jueves 6 de noviembre en Turín a las 12:00 horas (horario peninsular) y se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz estarán en grupos diferentes y solo pueden cruzarse a partir de semifinales o, en caso de que ambos se clasifiquen para las semifinales como primeros de grupo, en la final del domingo 16 de noviembre.

El sorteo de las Nitto ATP Finals está marcado por el ranking ATP, es decir, Alcaraz y Sinner van cada uno a un grupo diferentes al coupar los dos primeros puestos del ranking. A partir de ahí, se van sorteando los tenistas de dos en dos, lo que supone que Alexander Zverev (3) va a un grupo y Novak Djokovic (4) a otro grupo. De esta forma, Ben Shelton (5) y Taylor Fritz (6) no pueden coincidir tampoco y cada uno va a un grupo, lo mismo ocurre con Alex de Miñaur (7) y Felix Auger-Aliassime (8) / Lorenzo Musetti (9).

Con este sistema de sorteo, Alcaraz y Sinner tienen a los mismos posibles rivales, es decir, uno tendrá a Zverev en su grupo y el otro a Djokovic. Uno a Ben Shelton y otro a Taylor Fritz; y uno a Alex de Miñaur y otro a Felix Auger-Aliassime (8) / Lorenzo Musetti (9).

En el sorteo también se determinará qué grupo comienza primero y cuál comienza después. La round robin se jugará del 9 al 14 de noviembre, jugándose dos partidos de cada grupo cada día. Los tenistas que comiencen jugando el domingo 9 de noviembre, jugarán también el martes 11 y el jueves 13 de noviembre, lo que implica que tendrán un día de descanso antes de las semifinales del sábado 15.

El otro aspecto a señalar es Carlos Alcaraz y Jannik Sinner jugarán su primer partido ante el tenista con peor ranking de su grupo de la round robin. En la segunda jornada se enfrentarán los tenistas que hayan vencido sus partidos de la primera jornada, mientras que los perdedores se medirán entre ellos.

Fechas de las Nitto ATP Finals

Las Nitto ATP Final 2025 se jugarán en el Inalpi Arena de Turín entre el 9 y el 16 de noviembre. Los partidos de la round robin se jugarán entre el 9 y el 14 de noviembre. Las dos semifinales se disputarán el sábado 15 de noviembre, mientras que la final se jugará el domingo 16 de noviembre.

- Round robin: del 9 a 14 de noviembre (dos partidos por día). Partido matinal (14:00 horas) y partido nocturno (no antes de las 20:30 horas).

- Semifinales: 15 de noviembre. Primera semifinal (14:30 horas) y segunda semifinal (no antes de las 20:30 horas).

- Final: 16 de noviembre a las 18:00 horas.