La sorprendente declaración de Carlos Alcaraz sobre Rafa Nadal

Carlos Alcaraz venció 6-4 y 6-2 a Casper Ruud en el último partido de exhibición antes de debutar en el Open de Australia ante el francés Richard Gasquet. El tenista murciano encarará así su primer Grand Slam en Oceanía como cabeza de serie con mejor sabor de boca (hace dos días cayó ante De Miñaur en tres sets).

No obstante, lo más destacado fue la entrevista que concedió tras el partido. La organización decidió poner una foto de Alcaraz junto a Rafa Nadal cuando el tenista murciano ganó un campeonato nacional a los 13 años de edad y fue ahí donde Carlos pronunció una frase que dice mucho de la importancia de Nadal en su carrera.

"Todavía me pongo nervioso cuando hablo con Nadal"

"Todavía me pongo nervioso cuando hablo con él, es mi ídolo y modelo a seguir. Creo que esos nervios aparecerán siempre y es imposible evitarlos. En esa foto tenía trece años", explicó el ganador de Wimbledon 2022.

Rafa no es el único que pone "nervioso" a Carlitos, Leo Messi también es de esos jugadores que pese a no imponer demasiado físicamente, su presencia trasciende más allá: "Fue fantástico conocer a Leo Messi. Él estaba muy ocupado dándole un apretón de manos a todo el mundo, así que sólo pude hablar con él brevemente. Me gustaría hablar con él más extensamente algún día", aclaró el tenista cuando se mostró en las pantallas de la Rod Laver Arena una fotografía de ambos astros saludándose en la celebración de los Laureus 2023.

Ambos quieren jugar juntos en París 2024

Alcaraz partirá en Australia como el segundo favorito tras Djokovic (10 veces campeón), y buscará uno de los dos Grand Slams que le faltan para completar los cuatro (Australia y Roland Garros). Nadal no estará tras sufrir un microdesgarro ante Thompson en Brisbane pero volverá pronto a los entrenamientos. Nada les (nos) haría más felices que verles competir juntos en los dobles de los Juegos Olímpicos de París 2024, el que sería un broche perfecto para el final de la carrera del balear, la cual no queremos que acabe nunca. Ambos ya han declarado que quieren compartir pista. El físico de Rafa es lo único que puede evitarlo.