¿Es posible un dobles Nadal - Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París? El murciano responde

¿Se imaginan una pareja de dobles formada por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París 2024? Sería un auténtico sueño, ¿no? La presencia del balear ni mucho menos está confirmada porque la duda invade el futuro del tenista pero sin duda sería un final de carrera de ensueño que podría compartir en París junto al murciano, su 'relevo' en el circuito ATP.

"Para mí sería un sueño"

Alcaraz, número 1 del mundo y primer cabeza de serie para Roland Garros, tiene clarísimo que le encantaría formar pareja con Rafa Nadal: "Para mí sería un sueño jugar dobles con él en los Juegos. A ver cómo le va. Con suerte, le irá genial. Pero queda un año y pueden pasar muchas cosas, tanto para él como para mí".

Nadal querría jugar los JJOO

El ganador de 22 grandes decidió no competir en Roland Garros 2023 tras no poder recuperarse a tiempo de la lesión sufrida en Australia en el psoas ilíaco y concedió una rueda de prensa en la que, además, anunció que no competiría más en lo que resta de 2023 para afrontar el próximo año con las mayores garantías físicas posibles: "En principio 2024 será la última temporada de mi carrera y me gustaría despedirme y competir por todo en los torneos más importantes de mi carrera", dijo el tenista de 37 años desde su Academia en Manacor.

La baja de Nadal en la tierra parisina abre mucho más el cuadro y es una 'buena' noticia para el resto de jugadores, que ven más posible el avanzar rondas en un torneo en el que Rafa es el amo y señor: 14 títulos en 18 temporadas. No se perdía el Grand Slam francés desde 2004.

Alcaraz: "¿Nadal? Nunca le he tenido miedo a nadie"

"Obviamente, estando Rafa en su torneo, es más complicado. Pero nunca le he tenido miedo a nadie y aunque él hubiera estado, no me hubiera dado menos posibilidades de ganar. Tampoco siento tanta presión por que no esté", explicó Alcaraz en rueda de prensa.

Al tenista de El Palmar le sintió "mal" la baja de Rafa en Roland Garros, jugador al que nunca se ha enfrentado en Grand Slam: "Como aficionado del tenis siempre quiero verlo jugar. Quiero ver a los mejores jugadores del mundo en los torneos", sentenció Carlitos.

¿Cuándo y contra quién debuta Alcaraz en Roland Garros?

El murciano conoció el pasado viernes a su primer rival en París: será el italiano Flavio Cobolli, de 21 años y 159 del mundo en el ranking ATP. El Carlos Alcaraz - Flavio Cobolli, primer partido del murciano en Roland Garros 2023, se disputará el lunes 29 de mayo en un horario aún por confirmar por la organización. El encuentro se podrá seguir en la web de Antena 3 Deportes