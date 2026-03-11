Sinner somete a un gran Fonseca y Davidovich cae tras desaprovechar dos match ball ante Tien

El torneo de Indian Wells, primer masters 1.000 de la temporada, entra en su fase decisiva con las rondas de octavos, cuartos y semifinales. A la espera de que Carlos Alcaraz dispute esta noche su duelo de 1/8 de final ante Casper Ruud, la parte inferior del cuadro ya tiene confirmados los dos primeros duelos de cuartos de final: Arthur Fils vs Alexander Zverev y Learner Tien vs Jannik Sinner.

Alejandro Davidovich se despidió este martes del desierto californiano tras un partido en el que gozó de dos match ball ante un Learner Tien que prevaleció (4-6, 6-1 y 7-6(4)) en una batalla que se prolongó durante dos horas y ocho minutos. El tenista malagueño, actual 19º del ranking mundial, se hizo con el primer set y rozó la victoria después de sobreponerse a un segundo set en el que fue dominado por el tenista estadounidense.

Tras eliminar al checo Jakub Mensik (6-2, 4-6, 6-2) en la tercera ronda, Fokina gozó de dos bolas de partido en el tercer set, con 5-4 a favor. Tien salvó la situación límite y llevó el partido al tie-brek, donde se llevó el triunfo.

Sinner aplaca a un inmenso Joao Fonseca

Jannik Sinner, actual número 2 de la ATP, se tuvo que emplear a fondo para neutralizar a un gran Joao Fonseca y meterse en los cuartos de final, donde se las verá con Tien. El de San Cándido necesitó de dos tie-break (7-6(6) y 7-6(4)) para despachar al joven tenista brasileño.

El ganador de cuatro grand slam estuvo muy cerca de ceder el primer set, en el que Fonseca tuvo tres bolas de set en el tie-break. Pero el pupilo de Darren Cahill se sobrepuso a esa situación para llevarse el primer parcial.

En el segundo set, Sinner pareció encarrilar el triunfo con un break sobre Fonseca, pero el de Río de Janeiro le devolvió la rotura a Sinner para forzar un segundo tie-break en el que volvió a ceder ante el italiano.

"Encontré algunas buenas soluciones, pero fue muy difícil, ha sido un partido muy complicado. También era un encuentro que estaba deseando que se produjera, Joao es un jugador de muy alta calidad, así que estoy muy feliz de conseguir la victoria", indicó Sinner.

"Creo que mi nivel es bueno, que puedo competir contra ellos (Alcaraz y Sinner) y disputar grandes partidos, pero siempre hay pequeños detalles, cosas muy concretas que debes trabajar cada día. Esos pequeños detalles son fundamentales, por ejemplo, cómo juegan los puntos importantes o cómo gestionan esos momentos. Ellos tienen mucha experiencia y yo aún necesito adquirirla, pero creo que el nivel está ahí. Quizá todavía lejos, pero puedo competir contra ellos. Aún tengo muchas cosas que mejorar, pero me voy satisfecho porque hoy sentí que el nivel estuvo bastante cerca", valoró Fonseca.

Alexander Zverev no falló ante Frances Tiafoe (6-3 y 6-4) y se metió en los cuartos de final, ronda en la que se enfrentará a Arthur Fils. El finalista de Doha eliminó al canadiense Felix Auger Aliassime (6-3 y 7-6(9)), confirmando su gran nivel de forma y tenis.

Octavos de final de Indian Wells 2026

Parte superior del cuadro

Carlos Alcaraz vs Casper Ruud

Rinky Hijikata vs Cameron Norrie

Novak Djokovic vs Jack Draper

Daniil Medvedev vs A. Michelsen

Parte inferior del cuadro

Arthur Fils def. Felix Auger Aliassime (6-3 y 7-6(9))

Alexander Zverev def. Frances Tiafoe (6-3 y 6-4)

Learner Tien def. Alejandro Davidovich (4-6, 6-1 y 7-6(4))

Jannik Sinner def. Joao Fonseca (7-6(6) y 7-6(4))