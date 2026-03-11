Diego Díaz y Laia Calzada reinan en el campeonato de España de raquetas de nieve

La cita más importante del campeonato deportivo de raquetas de nieve en España se ha celebrado en el teleférico de Fuente Dé en el parque nacional de los Picos de Europa y Diego Díaz y Laia Calzada han sido los ganadores en categoría masculina y femenina respectivamente. Cerca de 150 participantes inscritos completaron un recorrido de más de ocho kilómetros de distancia a más de mil metros de altura.

Diego Díaz completó el camino en 45 minutos y 22 segundos cruzando la meta en primera posición. Por su parte, Laia Calzada dominó en categoría femenina con superioridad respecto a sus rivales y consiguió la victoria en 55 minutos y dos segundos.

"Estoy muy contenta, no me lo esperaba para nada, lo he dado todo", eran las palabras de Laia tras proclamarse campeona de la prueba.

El campeonato de España de raquetas de nieve es una carrera fría, con un marcado desnivel del terreno y este año el problema para los corredores ha sido el estado de la nieve. Una nieve blanda en la que a cada zancada los participantes se hundían y les resultaba muy difícil continuar la carrera.

El escenario de Fuente Dé sirvió también para celebrar la final de la Copa de España desnowrunning. Sonia Martín y Thibout Bertrand fueron los campeones de la prueba.

"Una nieve blanda, una carrera muy difícil para todos. Estoy reventado, pero feliz", reconocía Thiabout Bertrand al acabar.

Tras la competición llegaba un momento muy esperado por el espectáculo visual que supone: la raquetada nocturna, en la que no se compite y pueden participar los cerca de 400 asistentes que acudieron a los Picos de Europa a seguir la competición deportiva. Se trata de caminar por la nieve bajo la luz de la luna. Cada persona portaba linternas en la noche oscura formando una larga línea de luz en plena montaña nevada a la que ascendieron a través del teleférico de Fuente Dé.

