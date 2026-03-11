Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El error de un aficionado del Barcelona: se fue a Exter City en lugar de a Newcastle

El hincha culé, al parecer, confundió el St James Park donde juega el Exeter City Football Club con el St James Park del Newcastle United.

Un hincha del Barcelona en el exterior de St James' Park, Newcastle

Un hincha del Barcelona en el exterior de St James' Park, NewcastleReuters

Cientos de aficionados se mueven estos días por Europa para poder ver a su equipo jugando alguna de las 16 eliminatorias de octavos de final de la Champions League. Al Barcelona le tocó visitar el martes la ciudad de Newcastle upon Tyne, en el noreste de Inglaterra. Varios aficionados del equipo culé decidieron acudir a animar a su equipo ante las 'Urracas', pero hubo un hincha que se equivocó en el camino.

Y es que un aficionado azulgrana confundió el St James Park, estadio del Newcastle United, con el St James Park donde juega el Exeter City Football Club, un equipo de la League One, Tercera división inglesa. El problema es que las localidades de Exeter y Newcastle upon Tyne están separadas por 366 millas, es decir, 540 kilómetros.

El concreto, el hincha culé se fue al suroeste de Reino Unido, muy lejos de lugar al que realmente quería ir. Fue el propio Exeter City FC quien informó sobre esta peculiar y curiosa historia. Este aficionado, cuyo nombre no ha trascendido por el momento, al menos no se fue sin presenciar un partido de fútbol. El club de ls League One, como gesto de agradecimiento y para tratar de reparar la decepción que tenía, le trató de ayudar como pudo y le ofreció una entrada para ver el partido que disputaban esa misma noche contra el Lincoln City en League One (Tercera división inglesa).

"Nos dijo que un hombre había aparecido para ver al Barcelona..."

La principal hipótesis sobre el error del aficionado culé es que quizá buscó St. James' Park en su móvil y el aparato le guiara al campo del Exeter en lugar de al del Newcastle.

"Uno de nuestros voluntarios vino a las oficinas y nos dijo que un hombre había aparecido para ver al Barcelona. Por lo que entendimos, venía de Londres. Yo creo que puso 'St.James' Park en Google Maps y siguió las direcciones hacia el estadio equivocado", comentó Adam Spencer, encargado de las entradas en el campo del Exeter.

"Es bienvenido cuando quiera", agregó este empleado del modesto club del suroeste de Inglaterra.

