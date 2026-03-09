El espectacular detalle en el raquetero de Carlos Alcaraz en Indian Wells

Carlos Alcaraz presumió de su logro en el Open de Australia y 'exhibió' un raquetero con el lema de 'el más joven de la historia en ganar los cuatro grandes', refiriéndose a los cuatro Grand Slams (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open).

Dos raqueteros recordando los Grand Slams

El murciano superó a Rafa Nadal (Era Open) en convertirse en el más joven de siempre en conseguir este hito. No obstante, en otro de sus raqueteros también tiene diseñado un recordatorio de todos los Grand Slams que ha ganado (7), con una estrella por cada título y diferenciadas por el color característico del torneo (azul claro Open de Australia, naranja Roland Garros, verde Wimbledon y azul oscuro US Open).

Ante Rinderknech en 1/16

El murciano debutó arrasando a Grigor Dimitrov en primera ronda, y se medirá al francés Arthur Rinderknech esta madrugada en busca de una plaza en los octavos de final. El galo, número 28 del mundo, todavía no ha disputado ningún partido en el cuadro principal tras la retirada de su rival en segunda ronda, Juan Manuel Cerúndolo, antes de saltar a pista.

Alcaraz se ha enfrentado en cinco ocasiones a Rinderknech y siempre se ha hecho con la victoria, habiendo cedido sets en solo dos de ellos. Si consigue imponerse en la madrigada de este lunes al martes se enfrentará al ganador del Vacherot-Ruud.

