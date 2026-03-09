Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

El espectacular detalle en el raquetero de Carlos Alcaraz en Indian Wells

El murciano tiene dos diseños originales y llamativos en sus raqueteros.

Alcaraz en Indian Wells

Alcaraz en Indian WellsReuters

Publicidad

Carlos Alcaraz presumió de su logro en el Open de Australia y 'exhibió' un raquetero con el lema de 'el más joven de la historia en ganar los cuatro grandes', refiriéndose a los cuatro Grand Slams (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open).

Dos raqueteros recordando los Grand Slams

El murciano superó a Rafa Nadal (Era Open) en convertirse en el más joven de siempre en conseguir este hito. No obstante, en otro de sus raqueteros también tiene diseñado un recordatorio de todos los Grand Slams que ha ganado (7), con una estrella por cada título y diferenciadas por el color característico del torneo (azul claro Open de Australia, naranja Roland Garros, verde Wimbledon y azul oscuro US Open).

Ante Rinderknech en 1/16

El murciano debutó arrasando a Grigor Dimitrov en primera ronda, y se medirá al francés Arthur Rinderknech esta madrugada en busca de una plaza en los octavos de final. El galo, número 28 del mundo, todavía no ha disputado ningún partido en el cuadro principal tras la retirada de su rival en segunda ronda, Juan Manuel Cerúndolo, antes de saltar a pista.

Alcaraz se ha enfrentado en cinco ocasiones a Rinderknech y siempre se ha hecho con la victoria, habiendo cedido sets en solo dos de ellos. Si consigue imponerse en la madrigada de este lunes al martes se enfrentará al ganador del Vacherot-Ruud.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Del silencio a cantar el himno mientras hacen el saludo militar: el llamativo cambio de las futbolistas iraníes

Las futbolistas de Irán antes de los partidos ante Australia (i) y Corea del Sur (d)

Publicidad

Deportes

Donald Trump, en un imagen de archivo

Donald Trump pide a Australia dar asilo a las futbolistas iraníes: "Está cometiendo un terrible error humanitario"

Alcaraz en Indian Wells

El espectacular detalle en el raquetero de Carlos Alcaraz en Indian Wells

Alexander Zverev, en su partido ante Brandon Nakashima

Alexander Zverev: "Alcaraz y Sinner ganan más que nadie no porque jueguen con una gran táctica, sino porque..."

Joao Fonseca celebra un punto ante Tommy Paul
Indian Wells

Joao Fonseca, sobre poder batir a Sinner y Alcaraz: "Creo que tengo el nivel para llegar allí"

Egoitz Bijueska, en lo alto del podio y escoltado por Kalani Konig y Tom Schaar
Skateboarding

Egoitz Bijueska se proclama campeón del mundo de skate con 15 años: "Todavía no me lo creo"

Dos futbolista iraníes realizan un supuesto gesto de auxilio desde el autobús
Fútbol femenino

Cinco jugadoras iraníes solicitan asilo en Australia antes de regresar a Irán

Cinco jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán han abandonado la concentración de su equipo en Australia y buscan protección internacional por miedo a posibles represalias si regresan a su país.

La esquiadora española Audrey Pascual en el supergigante
Juegos de Invierno

Audrey Pascual, la campeona paralímpica que nació sin tibias: "Mi abuelo me llamaba 'number one'"

La madrileña de 21 años se ha convertido en la gran protagonista española en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina al conquistar el oro en supergigante.

Djokovic y Alcaraz se saludan tras la final del Open de Australia 2026

Djokovic da por 'perdido' uno de los récords más increíbles del tenis: "Alcaraz puede hacerlo..."

Vídeo: Brutal agresión de un aficionado a un jugador en un partido de fútbol en Tenerife

Vídeo: Brutal agresión de un aficionado a un jugador en un partido de fútbol en Tenerife

Alberto Truncer surfeando en Nazaré

VÍDEO: El angustioso momento en el que una ola gigante engulle al español Alberto Truncer en Nazaré

Publicidad