Manchester City

Guardiola bromea sobre Mbappé y Ester Expósito: "Según las informaciones no fue solo..."

El técnico del City bromea sobre el viaje de Mbappé a París para recibir una valoración externa sobre su lesión.

Guardiola en rueda de prensa en Madrid

Guardiola en rueda de prensa en MadridEFE

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, reconoce que en su equipo también ocurre que jugadores lesionados recurran a segundas opiniones, externas al club, para tratarse. Hace referencia así a lo que hizo Kylian Mbappé, quien se marchó a su Francia natal para recibir una valoración sobre su esguince de rodilla izquierda.

"Según las informaciones no fue solo -bromeó Pep Guardiola sobre las informaciones que apuntan a que Mbappé estuvo en París con la actriz Ester Expósito-. ¿De verdad que es importante mi opinión? En nuestro club también pasa, no es menosprecio para nadie", señaló.

No tiene ningún consejo para Arbeloa

Al contrario que con Xabi Alonso el pasado diciembre, Guardiola rechazó dar consejo alguno a Álvaro Arbeloa, actual técnico del Real Madrid, porque solo los da a la gente que conoce y con los que ha "vivido juntos".

"Las recomendaciones se las hago a gente con los que hemos vivido juntos, le doy consejos a la gente que conozco", dijo en rueda de prensa tras ser preguntado si tenía algún consejo para Arbeloa. Recordemos que a Xabi le recomendó entonces "mear con la suya".

Por otro lado, contestó al técnico del Real Madrid, quien aseguró en su rueda de prensa matinal que esperaba "alguna sorpresa" de Pep: "Es la primera vez que juego contra Álvaro. Nos conocemos bien. Hay algunos ajustes que tenemos que hacer, pero no, no habrá sorpresas", señaló.

"El Madrid siempre es el Madrid"

Además, aseguró que "el Madrid siempre es el Madrid" y que solo encuentra "matices" entre el de Xabi y el de Arbeloa ya que el fútbol "depende de los jugadores".

Una eliminatoria entre Manchester City y Real Madrid en la que Pep se mostró confiado de que su equipo llega en mejor momento que la pasada temporada, cuando cayó en la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Hasta el próximo martes no sabremos -sobre el resultado de la eliminatoria-. Desigual fue el año pasado. De ánimo, de lesiones y de juego llegábamos mal. No voy a ser yo quien menosprecie a este club", declaró.

La situación del club blanco

"Yo no me puedo agarrar a cómo está el Madrid. Les he visto, pero no estoy en su realidad. Yo me quiero agarrar a quienes somos nosotros, no me queda otra. Son muchas veces ya, pero nos tratan bien aquí", añadió.

