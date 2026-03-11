Koldo García se lesiona en el gimnasio de la cárcel al golpearse con una pesa de 25 kilos en la cabeza

Koldo García se ha lesionado en la cárcel de Soto del Real. Las informaciones disponibles apuntan a que ocurrió un incidente en el gimnasio con una pesa de unos 25 kilos. Habría perdido el conocimiento y habría estado durante varias horas en observación en la enfermería penitenciaria. Según publica El Español, fuentes penitenciarias refieren a dicho medio, en base a testigos presenciales, "su convencimiento de que el exasesor de José Luis Ábalos, encarcelado desde finales del pasado mes de noviembre, se golpeó la cabeza a propósito".

El exasesor de Ábalos tiene que comparecer en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas del Parlamento de Navarra. Lo hará por videoconferencia tras recibir la comunicación en la que se desaconseja su desplazamiento desde el centro penitenciario. La defensa de Koldo García ha comunicado que se acogerá a su derecho constitucional a no declarar, con el fin de evitar cualquier posible afectación a su posición procesal en la causa especial que se sigue en el Supremo.

El llamado caso Koldo investiga su presunta participación en una trama de cobro de comisiones ilegales vinculadas, en un primer momento, a contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia y, posteriormente, a adjudicaciones de obra pública. Las conversaciones que se reflejan en los informes policiales alude a supuestas contraprestaciones económicas asociadas a adjudicaciones concretas, especialmente vinculadas a Acciona Construcción. Entre otras obras se analiza la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate.

