Djokovic alucinó con el nivel de golf de Alcaraz en Indian Wells: "¿Hay algo en lo que no seas bueno?"

Indian Wells es uno de los torneos que más gusta a la mayoría de jugadores, muchos aman las instalaciones del desierto californiano, donde solo se respira tenis y también un poco de golf. Son los dos deportes que priman en el Valle de Coachella, donde muchos tenistas pueden practicar y disfrutar de ambos. Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, es un amante del golf y siempre que puede se 'escapa' en mitad de los torneos a jugar unos hoyos, en esta edición de Indian Wells también lo ha hecho.

El murciano salió a divertirse a un campo de golf junto a Alexander Zverev y Novak Djokovic, dos de sus grandes rivales en el circuito ATP, pero también con los que mantiene muy buena relación. Fue el propio Djokovic, que sufrió ante Aleksandar Kovacevic para alcanzar los octavos de final en Indian Wells, quien desveló el partido que jugaron los tres, durante una entrevista a Tennis Channel.

"Ayer fue un día divertido de golf con Alcaraz y Zverev. Fue mi primera vez jugando con ellos: muy divertido, con muchas risas y con muchos juegos mentales. Soy peor que ellos, no juego tanto como solía hacerlo y la práctica hace la perfección. Esa es mi excusa. Pero ellos son muy buenos", aseguraba el tenista serbio.

El ganador de 24 grand slam describió lo que ocurrió en el primer hoy, un par 5 en el que Alcaraz realizó un golpe con el drive de 300 yardas para firmar un Eagle.

"Alcaraz llega, primer hoyo, hace un drive de 300 yardas, un par 5 y consigue un eagle. Y le dije: '¿Hay algo en lo que no seas bueno? ¿Qué está pasando aquí?'", reconocía Djokovic en plena entrevista.

"Alcaraz disfruta mucho del golf, también Sascha. Fue increíble pasar tiempos con ellos, por supuesto somos grandes rivales, pero es bonito que nos llevemos bien y practicar este deporte fue un buen momento fuera de la pista", indicó el jugador de Belgrado sobre su jornada de golf con el español y el alemán.

Octavos de final de Indian Wells 2026

Parte superior del cuadro

Carlos Alcaraz vs Casper Ruud

Rinky Hijikata vs Cameron Norrie

Novak Djokovic vs Jack Draper

Daniil Medvedev vs A. Michelsen

Parte inferior del cuadro

Arthur Fils vs Felix Auger Aliassime

Frances Tiafoe vs Alexander Zverev

Learner Tien vs Alejandro Davidovich

Joao Fonseca vs Jannik Sinner