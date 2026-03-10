Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Indian Wells

Djokovic alucinó con el nivel de golf de Alcaraz en Indian Wells: "¿Hay algo en lo que no seas bueno?"

El tenista serbio jugó un partido de golf con Carlos Alcaraz y Alexander Zverev y se quedó impactado por el nivel del murciano.

Novak Djokovic, en el partido ante Aleksandar Kovacevic

Novak Djokovic, en el partido ante Aleksandar Kovacevic Reuters

Publicidad

Indian Wells es uno de los torneos que más gusta a la mayoría de jugadores, muchos aman las instalaciones del desierto californiano, donde solo se respira tenis y también un poco de golf. Son los dos deportes que priman en el Valle de Coachella, donde muchos tenistas pueden practicar y disfrutar de ambos. Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, es un amante del golf y siempre que puede se 'escapa' en mitad de los torneos a jugar unos hoyos, en esta edición de Indian Wells también lo ha hecho.

El murciano salió a divertirse a un campo de golf junto a Alexander Zverev y Novak Djokovic, dos de sus grandes rivales en el circuito ATP, pero también con los que mantiene muy buena relación. Fue el propio Djokovic, que sufrió ante Aleksandar Kovacevic para alcanzar los octavos de final en Indian Wells, quien desveló el partido que jugaron los tres, durante una entrevista a Tennis Channel.

"Ayer fue un día divertido de golf con Alcaraz y Zverev. Fue mi primera vez jugando con ellos: muy divertido, con muchas risas y con muchos juegos mentales. Soy peor que ellos, no juego tanto como solía hacerlo y la práctica hace la perfección. Esa es mi excusa. Pero ellos son muy buenos", aseguraba el tenista serbio.

El ganador de 24 grand slam describió lo que ocurrió en el primer hoy, un par 5 en el que Alcaraz realizó un golpe con el drive de 300 yardas para firmar un Eagle.

"Alcaraz llega, primer hoyo, hace un drive de 300 yardas, un par 5 y consigue un eagle. Y le dije: '¿Hay algo en lo que no seas bueno? ¿Qué está pasando aquí?'", reconocía Djokovic en plena entrevista.

"Alcaraz disfruta mucho del golf, también Sascha. Fue increíble pasar tiempos con ellos, por supuesto somos grandes rivales, pero es bonito que nos llevemos bien y practicar este deporte fue un buen momento fuera de la pista", indicó el jugador de Belgrado sobre su jornada de golf con el español y el alemán.

Octavos de final de Indian Wells 2026

Parte superior del cuadro

Carlos Alcaraz vs Casper Ruud

Rinky Hijikata vs Cameron Norrie

Novak Djokovic vs Jack Draper

Daniil Medvedev vs A. Michelsen

Parte inferior del cuadro

Arthur Fils vs Felix Auger Aliassime

Frances Tiafoe vs Alexander Zverev

Learner Tien vs Alejandro Davidovich

Joao Fonseca vs Jannik Sinner

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Arbeloa responde al 'candidato' Laporta: "Fue él quien cuadruplicó los pagos a Negreira..."

Álvaro Arbeloa en rueda de prensa antes del City

Publicidad

Deportes

Novak Djokovic, en el partido ante Aleksandar Kovacevic

Djokovic alucinó con el nivel de golf de Alcaraz en Indian Wells: "¿Hay algo en lo que no seas bueno?"

Newcastle vs Barcelona

Newcastle - Barcelona: Partido hoy de octavos de la Champions League, en directo

Gimnasta, deportista de elite y actor de escenas de riesgo: así es Dani Ramos

Dany Ramos, el Superman viral del carnaval de Gran Canaria que trabaja como especialista en Marvel

Álvaro Arbeloa en rueda de prensa antes del City
Real Madrid

Arbeloa responde al 'candidato' Laporta: "Fue él quien cuadruplicó los pagos a Negreira..."

El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, junto a las 5 futbolistas
Copa Asia

Australia confirma el asilo a las 5 futbolistas iraníes e invita al resto del equipo: "Están seguras"

Alcaraz en Indian Wells
Indian Wells

Alcaraz 'se harta' de sus rivales: "A veces me canso de sentir que juego contra Federer..."

El tenista de El Palmar se sincera sobre el nivel de sus rivales en el circuito y dice que siente una diana en la espalda.

Carlos Alcaraz en Indian Wells
Tenis

Alcaraz - Ruud en directo: Día, horario y dónde ver el partido de octavos de Indian Wells

El tenista murciano se ha impuesto en cinco de los seis precedentes entre ambos. Consulta a qué hora juega Alcaraz en Indian Wells los octavos contra Ruud.

Carlos Alcaraz celebra la victoria ante Arthur Rinderknech en Indian Wells

Alcaraz necesita tres sets ante Rinderknech y mantiene su pleno en 2026 antes de medirse a Ruud

Rashford durante el Newcastle-Barça de la liguilla de Champions League 2025-2026

Newcastle - Barcelona: Hora, ONCES OFICIALES y dónde ver el partido de ida de octavos de final de Champions League en directo

Novak Djokovic celebra la victoria ante Aleksandar Kovacevic

Novak Djokovic regresa a los octavos de final de Indian Wells nueve años después

Publicidad