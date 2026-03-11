Real Madrid - Manchester City: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de ida de octavos de final de Champions League en directo

El Real Madrid recibe hoy (21:00 horas) al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League 2025 - 2026, el gran clásico moderno del fútbol europeo vivirá un nuevo episodio con un primer asalto en el Santiago Bernabéu y la vuelta, dentro de seis días, en el Etihad Stadium de Londres. Los de Álvaro Arbeloa llegan a la eliminatoria ante los de Guardiola diezmados por las bajas (Kylian Mbappé, Álvaro Carreras, David Alaba, Eder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo) y con Vinícius Jr, Aurélien Tchouaméni y Dean Huijsen apercibidos de sanción.

Los blancos se la juegan ante su gran rival en los último años, con hasta once duelos entre ambos equipos en los últimos seis años. En el 2020 se cruzaron en los octavos de final, con triunfo para los de Manchester tanto en la ida (1-2) como en la vuelta (2-1). Dos años después, el Real Madrid se tomó la revancha en las semifinales de 2022, remontando el 4-3 de la ida en Manchester en un partido de locura en la capital de España (3-1).

En la siguiente temporada, los de Guardiola eliminaron en semifinales a los blancos (1-1 y 4-0) para llegar a la final y levantar la única Copa de Europa de su historia. Hace dos años, en 2024, el Real Madrid eliminó al City en los cuartos de final (3-3 y 1-1 | 4-5 en los penaltis). En la temporada pasada, el Real Madrid se impuso en los playoffs previos a los octavos de final (2-3 y 3-1); y en la actual temporada, se cruzaron en la fase liga (1-2 para los de Guardiola en el Bernabéu).

El Manchester City, que aterriza en Madrid después de eliminar al Newcastle en la FA Cup, llega a la eliminatoria ante el Real Madrid en un nueva estado de forma y fútbol, y con tres apercibidos: Marc Guéhi, Savinho y Nico O'Reilly. El defensa croata Josko Gvardiol, el lateral inglés Rico Lewis y el centrocampista croata Mateo Kovacic son bajas por lesión.

Thibaut Courtois estará bajo los palos, con una defensa que podría estar formada por Mendy, Rüdiger, Asencio y Alexander-Arnold; el centro del campo podría ser el formado por Pitarch, Tchouaméni, Güler y Valverde. Por último, arriba jugará Vinícius Jr. y la duda es si Arbeloa apuesta por Brahim Díaz o por Gonzalo.

Respecto al once del Manchester City, Pep Guardiola podría salir al Santiago Bernabéu con Donnarumma bajo los palos; defensa para Matheus Nunes, Rubén Dias, Guehi y Aït Nouri; centro del campo con Rodri, Bernardo Silva, O'Reilly, Cherk; y en ataque, la pareja formada por Haaland y Semenyo.

Posibles onces del Real Madrid - Manchester City

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Güler, Valverde, Thiago Pitarch; Gonzalo García/Brahim y Vinicius Jr

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rubén Dias, Guehi, Aït Nouri; Rodri, Bernardo Silva, O'Reilly, Cherki; Haaland y Semenyo.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Manchester City

El Real Madrid - Manchester City, parido de ida de octavos de final de la Champions League, se jugará el miércoles 11 de marzo a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Santiago Bernabéu.

El partido de octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y Manchester City se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de la Champions League.