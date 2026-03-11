El incendio del autobús en Suiza que ha dejado varios muertos podría haber sido provocado "deliberadamente" por un pasajero

"El incendio pudo haber sido provocado deliberadamente". La investigación alrededor del incendio que ha arrasado un autobús en Suiza y que ha provocado la muerte de seis personas y 5 heridos apuntan a que esta tragedia podría haber sido intencionado.

La policía cantonal evitó pronunciarse sobre si este caso podría responder a un suicidio o a un atentado terrorista aunque sí indicó que "la policía considera por ahora el incendio como un incidente originado por causa humana, e incluso como un acto deliberado".

La tragedia tuvo lugar alrededor de las 18:25 horas en una de las calles principales de Kerzers, a unos 20 kilómetros al oeste de la capital suiza, Berna. Según algunas publicaciones varios testigos habrían visto a un pasajero rociarse de gasolina y posteriormente prenderse fuego.

El autobús siniestrado se conoce en el país como "postal". Los autobuses postales suizos -reconocido por su color amarillo, su puntualidad y su bocina de tres tonos, utilizada para avisar en las curvas cerrada, son un servicio de transporte icónico en este país, que conecta localidades rurales y de montaña, muchas veces remotas, e inicialmente se crearon para repartir el correo, de ahí su nombre.

Imágenes filmadas por transeúntes y vecinos muestran cómo las llamas envolvieron completamente el vehículo de transporte público.

Entre los heridos habría tres personas en estado grave. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del cuerpo de Bomberos, quienes han realizado las correspondientes labores de rescate y extinción. También lo ha hecho un equipo médico de emergencia que incluía varias ambulancias y un helicóptero, según ha agregado la Policía de Friburgo.

