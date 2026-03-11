Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Incendio autobús

El incendio del autobús en Suiza que ha dejado varios muertos podría haber sido provocado "deliberadamente" por un pasajero

Varios testigos aseguran que vieron a un hombre rociarse con gasolina y después se habría prendido fuego. La policía cantonal ha evitado pronunciarse sobre si se trataría de un atentado terrorista o un suicidio.

Autobús en llamas en Suiza

El incendio del autobús en Suiza que ha dejado varios muertos podría haber sido provocado "deliberadamente" por un pasajero | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

"El incendio pudo haber sido provocado deliberadamente". La investigación alrededor del incendio que ha arrasado un autobús en Suiza y que ha provocado la muerte de seis personas y 5 heridos apuntan a que esta tragedia podría haber sido intencionado.

La policía cantonal evitó pronunciarse sobre si este caso podría responder a un suicidio o a un atentado terrorista aunque sí indicó que "la policía considera por ahora el incendio como un incidente originado por causa humana, e incluso como un acto deliberado".

La tragedia tuvo lugar alrededor de las 18:25 horas en una de las calles principales de Kerzers, a unos 20 kilómetros al oeste de la capital suiza, Berna. Según algunas publicaciones varios testigos habrían visto a un pasajero rociarse de gasolina y posteriormente prenderse fuego.

El autobús siniestrado se conoce en el país como "postal". Los autobuses postales suizos -reconocido por su color amarillo, su puntualidad y su bocina de tres tonos, utilizada para avisar en las curvas cerrada, son un servicio de transporte icónico en este país, que conecta localidades rurales y de montaña, muchas veces remotas, e inicialmente se crearon para repartir el correo, de ahí su nombre.

Imágenes filmadas por transeúntes y vecinos muestran cómo las llamas envolvieron completamente el vehículo de transporte público.

Entre los heridos habría tres personas en estado grave. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del cuerpo de Bomberos, quienes han realizado las correspondientes labores de rescate y extinción. También lo ha hecho un equipo médico de emergencia que incluía varias ambulancias y un helicóptero, según ha agregado la Policía de Friburgo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Irán acusa a Ursula Von der Leyen de "blanquear los crímenes de guerra" de Estados Unidos

Imagen de los destrozos que ha provocado un misil iraní en Israel

Publicidad

Mundo

Imagen de Beirut

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Estados Unidos dice haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes"

Autobús en llamas en Suiza

El incendio del autobús en Suiza que ha dejado varios muertos podría haber sido provocado "deliberadamente" por un pasajero

The rear of the charred shell of a postal bus stands after it caught fire in Kerzers, Switzerland, 10 March 2026

Seis muertos y cuatro heridos, tres de ellos graves, tras el incendio de un autobús en Suiza

Antena 3 Noticias
Guerra

El agua, otro frente de la guerra en Irán: las plantas desalinizadoras nuevos objetivos de EE.UU.

Donald Trump, en un imagen de archivo
Guerra de Irán

Trump lanza mensajes contradictorios sobre la guerra con Irán mientras intenta frenar la subida del petróleo

Medio iraní 'Tehran Times' publica foto de niños fallecidos en el ataque a Minab
Guerra

Un medio iraní publica las fotos de los niños asesinados en el ataque a una escuela y anima a Trump a "mirarles a los ojos"

'Tehran Times' recopila más de 100 imágenes de las víctimas, pero Trump remarca su "inocencia" e insinúa que el ejército iraní podría estar detrás del ataque.

Imagen de los destrozos que ha provocado un misil iraní en Israel
Guerra Irán

Irán acusa a Ursula Von der Leyen de "blanquear los crímenes de guerra" de Estados Unidos

La tensión continúa en Oriente Próximo tras las declaraciones cruzadas entre Irán y Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria iraní ha respondido con firmeza a Donald Trump asegurando que será Irán quien decida cuándo termina este conflicto.

GARAT

El almirante Garat : "Creo que esta guerra podría tener un fin mucho mejor si Trump se mantuviera callado"

Imagen de archivo de una aula de un colegio

Muere un profesor de secundaria tras una broma de sus estudiantes que terminó en tragedia

Santiago Sánchez Cogedor

Santiago Sánchez Cogedor recuerda sus 15 meses en una cárcel del régimen iraní: "Me creé una película en la mente para sobrevivir"

Publicidad