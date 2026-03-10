Muere Raúl del Pozo, cronista y periodista de la Transición, a los 89 años

El periodista y escritor Raúl del Pozo ha fallecido a los 89 años. Nacido el día de Navidad de 1936 en La Torre, un pequeño pueblo de la serranía de Cuenca, su trayectoria marcó más de medio siglo de periodismo en España. Fue uno de los cronistas más reconocidos de la Transición y un columnista que convirtió la política en relato literario.

Su muerte llega tras una larga carrera que comenzó lejos de las redacciones. Su infancia transcurrió en el campo, entre ríos, montes y caminos. A los cinco años empezó a ir a la escuela y pronto quedó marcado por la vida rural y por la temprana pérdida de su madre. De su padre aprendió habilidades del campo y una forma directa de mirar la vida.

Con el paso del tiempo descubrió la lectura en la biblioteca municipal. Shakespeare, Quevedo, Espronceda o Valle-Inclán despertaron su interés por las palabras.

De maestro rural a periodista

Antes de dedicarse al periodismo ejerció durante un tiempo como maestro rural. Sin embargo, su destino terminó en las redacciones. En 1960 comenzó a trabajar en el Diario de Cuenca, donde empezó a escribir crónicas y publicó su primera novela, Hay gorriones en la tumba de Judas.

Poco después dejó su tierra y se trasladó a Barcelona. Llegó con escasos recursos y vivió en pensiones del barrio del Raval. Aquella etapa, marcada por trabajos ocasionales y lecturas continuas, fue decisiva para su formación.

En 1964 se instaló en Madrid. Su punto de encuentro fue el Café Gijón, donde coincidió con escritores y periodistas de la época. Allí descubrió de cerca el oficio de columnista observando a César González-Ruano, una figura que influyó profundamente en su vocación.

La consagración en el periodismo

Su carrera dio un salto cuando comenzó a publicar reportajes en el diario Pueblo, donde permaneció cerca de una década. Aquella etapa consolidó su estilo directo y literario.

Desde entonces se convirtió en un cronista atento a la política y a la vida social del país. Cubrió acontecimientos internacionales, viajó por Europa y fue testigo de algunos de los momentos clave del final del franquismo y la Transición.

Periodismo y literatura

Además del periodismo, cultivó la narrativa con varias novelas publicadas en los años noventa, entre ellas Noche de tahúres, La novia y Los reyes de la ciudad.

Su escritura mezclaba memoria personal, observación política y episodios de una vida marcada por viajes, tertulias y amistades dentro del mundo cultural y periodístico. Durante décadas fue una figura habitual de tertulias, cafés y redacciones. Su trayectoria dejó una huella reconocida entre varias generaciones de periodistas.

Raúl del Pozo fallece tras una vida dedicada a escribir y a observar la realidad política y social de España.

