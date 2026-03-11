Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
CASO FRANCISCA CADENAS

Los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas se acogen a su derecho a no declarar hasta que se levante el secreto de sumario

Francisca Cadenas desapareció en Hornachos, localidad de Badajoz, en mayo de 2017. La UCO podría estar cada vez más cerca de resolver este misterio. Investigan a dos hermanos que podrían tener relación con el extraño caso.

Ana Alcaide
Publicado:

Los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas se han acogido a su derecho a no declarar en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra. Según ha explicado su abogado, José Duarte, lo harán cuando se levante el secreto de sumario. El letrado ha indicado que la defensa ha solicitado a los investigadores acceso a los elementos esenciales de la investigación antes de continuar con las declaraciones, algo que consideran necesario para poder ejercer adecuadamente su labor: "Como ya habíamos adelantado, hemos pedido algo que jurídicamente corresponde a cualquier defensa: acceder a los elementos esenciales de la investigación" ha señalado.

"Han venido en libertad y se van en libertad"

Señala Duarte que la información facilitada por los investigadores es demasiado genérica para poder continuar con la declaración en este momento: "Con esos datos tan genéricos no puedes ejercer una defensa material. Lo han entendido perfectamente, son grandes profesionales y van a seguir investigando”. También añaden que no tienen indicios contra ellos, tampoco tras las más de seis horas de declaración del pasado lunes: “Si este grupo tan especialista en este tipo de investigaciones hubiera encontrado un indicio lo suficientemente potente como para entender que no pueden quedar en libertad, habrían quedado los dos detenidos. Han venido en libertad y se van en libertad porque no hay ese indicio potente”.

El misterio de Francis

Francisca todos la conocían como Francis. Pero el 9 de mayo de 2017 desapareció en Hornachos una pequeña localidad de Badajoz. Es una de las desapariciones más extrañas de nuestro país. Sale de casa con ropa cómoda, leggins, camiseta rosa y zapatillas deportivas. Lo hace para devolverle a unos amigos a la niña pequeña que cuidaba La clave está en un pasadizo de 30 metros donde se pierde su pista. Desde entonces se suceden batidas, miles de personas buscan desesperadamente algún rastro de Francisca, pero no hay suerte.

El caso se archiva en el año 2019 alegando falta de avances y en noviembre de 2024 la UCO toma el mando de la investigación. A principios de este mes vuelven a la localidad para reconstruir sus últimos pasos. Son 9 años sin Francis, su familia destrozada se pregunta qué pasó aquel fatídico día.

