El alegato de Borja Iglesias: "Sería más feliz siendo 'maricón' que uno de los que insultan"

"Me entristece que parezca imposible para los futbolistas homosexuales salir del armario", dice el jugador del Celta de Vigo.

El futbolista del Celta de Vigo Borja Iglesias

El futbolista del Celta de Vigo Borja IglesiasGetty

El delantero del Celta y de la selección española Borja Iglesias dice que le "entristece" que en el fútbol profesional aún parezca "imposible" que los jugadores homosexuales hagan pública su orientación sexual.

En una entrevista concedida al diario deportivo L'Équipe, el atacante gallego reflexiona sobre la homofobia en el deporte y su implicación en causas sociales: "Jugadores como David Beckham y Guti han ofrecido diferentes 'looks' y un modelo de masculinidad diferente. Han cambiado la imagen del fútbol y nos han ayudado a ser más libres. Pero aún queda mucho trabajo por hacer", ha opinado.

"En 20 años en el mundo del fútbol, ningún compañero me ha contado esto, y eso me hace reflexionar"

Borja Iglesias

Borja recordó que el fútbol "tradicionalmente" ha sido "un deporte de hombres, que glorifica la fuerza y la virilidad", y señaló que ese contexto dificulta la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ en el ámbito profesional.

"Me entristece que todavía parezca imposible para los futbolistas homosexuales salir del armario. Deben sentir, lo cual entiendo muy bien, que si hablaran de ello perderían todo lo que han ganado. Creo que estamos más cerca que nunca de ese momento, pero lamentablemente, aún estamos lejos. En veinte años en el mundo del fútbol, ningún compañero me ha contado esto, y eso me hace reflexionar", declaró.

Kylian Mbappé vs. Unai Simón

El jugador también valoró que figuras como Kylian Mbappé se posicionen públicamente contra el extremismo porque "con el impacto que tiene, sus palabras son admirables", aunque entiende que otros, como el guardameta Unai Simón, prefieran mantenerse al margen de debates políticos o sociales.

"La cuestión de involucrarse o no es compleja. Hoy siento la presión de ser una especie de justiciero. Oigo cosas como: '¿Por qué no te posicionas en esto?'", explicó. Por eso, reconoce que elige sus "batallas", ya que "involucrarse es mentalmente agotador y a veces es inútil alzar la voz".

'Black Lives Matter'

Borja Iglesias recordó que el movimiento 'Black Lives Matter' le marcó especialmente. Durante el confinamiento decidió pintarse las uñas como gesto de apoyo, pese al temor inicial a la reacción pública. "Entonces, me pinté las uñas de negro para dar un poco de visibilidad a esta causa y combatir los pensamientos racistas en España. Pintándome las uñas me da la sensación de poder expresar algo, del mismo modo que un corte de pelo o un tatuaje. No lo hago siempre, depende de las ganas que tenga, a veces añado colores o dibujos", explicó.

El delantero reconoció que en el pasado los insultos le afectaban, pero que ahora los afronta de otra manera: "Tratarme de maricón no lo considero un insulto. Cuando un chico dice eso, pienso que sería más feliz siendo maricón que siendo como él, sin nada mejor que hacer que insultar a la gente al final de un partido. Lo que me molesta es que una persona homosexual tenga miedo de decirlo debido a este tipo de reacciones. No poder ser uno mismo y amar a quien uno quiere es inaceptable, por eso la lucha contra la homofobia es esencial y por eso me involucro en ella", subrayó.

