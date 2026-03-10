Dany Ramos, el Superman viral del carnaval de Gran Canaria que trabaja como especialista en Marvel

En su día a día, salta, gira y aterriza con la precisión de un gimnasta olímpico. Pero no compite en un pabellón ni busca medallas. Su escenario está en los rodajes de cine. Y su trabajo consiste en que los superhéroes vuelen, peleen y sobrevivan a explosiones imposibles. Es el trabajo de Dany Ramos, especialista de acción que lleva 16 años dedicándose a poner el cuerpo en algunas de las escenas más espectaculares del cine.

"Aquí entrenamos todo lo que necesitamos para una película", nos explica en su gimnasio mientras nos muestra cómo se ensayan caídas, golpes y acrobacias que después el espectador verá en la gran pantalla.

Especialista para Marvel

Los especialistas, también conocidos como stunt performers, son los responsables de ejecutar las escenas más peligrosas de las producciones. Su trabajo suele quedar en la sombra, pero es esencial para que la acción funcione. En el caso de Ramos, su carrera le ha llevado incluso a participar en proyectos del universo de Marvel Studios.

"He hecho cuatro proyectos de Marvel. En Deadpool & Lobezno hice de Sapo", cuenta, recordando uno de sus papeles más curiosos dentro de la franquicia de superhéroes.

Entrenamientos de deportista de élite y productor de escenas de acción

Puede parecer magia, pero detrás hay muchas horas de entrenamiento. "Es entrenar como un deportista de élite. Dos o tres horas al día. Yo he sido gimnasta y eso me ayuda a minimizar lesiones", explica Ramos.

Y la preparación física es solo una parte del trabajo. Hoy en día, también colabora en el diseño de las secuencias de acción y utiliza tecnología cada vez más avanzada para planificar movimientos, cables o caídas. "También me dedico a crear acción y diseñar escenas con el equipo de acción de Marvel", añade.

El Superman más viral de los carnavales canarios

Pero incluso fuera de los rodajes, el espectáculo puede aparecer en cualquier momento. Durante los últimos carnavales decidió disfrazarse de Superman. Se metió en un corro en plena calle y empezó a hacer acrobacias. "Alguien sacó el móvil, grabó la escena y el vídeo se hizo viral", reconoce sonrojado Dany Ramos. Lo que para él era un gesto improvisado terminó pareciendo una auténtica escena de película… rodada, esta vez, en las calles de Gran Canaria.

