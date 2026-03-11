Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Accidente tren Adamuz

La CIAF sobre el accidente de tren en Adamuz: Entre el descarrilamiento del Iryo y el choque con el Alvia pasaron 15 segundos

La CIAF avanza algunos de los hechos revelados por las cajas negras de los trenes implicados en el accidente de Adamuz.

Zona en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz

Accidente Adamuz: Entre el descarrilamiento del tren Iryo y el choque con el Alvia pasaron solo 15 segundos

Miriam Vázquez
Publicado:

15 segundos, ese fue el tiempo transcurrido entre que el tren Iryo registró el primer síntoma de descarrilamiento a las 19:43:29 y que la caja negra del Alvia dejó de tener actividad a las 19:43:44. No hubo tiempo suficiente para frenar. La CIAF ha explicado los tiempos del accidente de Adamuz en el que 46 personas murieron y más de un centenar resultaron heridos. Todo ocurrió en 15 segundos

El organismo explica que el tren Iryo registró el primer síntoma de descarrilamiento a las 19:43:29 tras pasar por el punto kilométrico en el que se produjo la rotura de carril. A las 19:43:38, el descarrilamiento activa el sistema de seguridad (LZB), que provoca el freno de emergencia en el Alvia. Pero como circula por la otra vía no hay tiempo de frenar y chocan a las 19:43:44.

El Iryo salió del túnel Loma del Partidor Norte por el circuito de vía donde se halló la rotura del carril. La desconexión eléctrica del motor del tren se registra a las 19:43:29 circulando a 205 km/h.

"Presumiblemente esta apertura del disyuntor estaría relacionada con perturbaciones de la tensión o falta de contacto del pantógrafo con la catenaria, y es la primera anomalía que se detecta como síntoma del descarrilamiento (con respecto a dicha apertura, se podrán obtener más datos con el análisis del registro de eventos del telemando que ha sido solicitado a ADIF)".

Solo cuatro segundos después el Alvia ocupa la vía contraria mientras que el Iryo pasa por la señal de entrada E669 y por la Aguja A645. "En este momento se registra una alarma de temperatura en cajas de grasa del coche 8, presumiblemente por ir ya descarrilado".

El freno del tren se activa. La Aguja A645 queda sin comprobación a las 19:43:37, "probablemente al recibir algún impacto por parte de los coches descarrilados del tren Iryo".

El pulsador de freno de emergencia se activa en el tren Iryo por acción del maquinista, y un segundo más tarde, circulando a 204 kilómetros por hora, el registrador JRU de Alvia "deja de almacenar datos, correspondiendo presumiblemente este momento al momento de la colisión entre ambos trenes".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

