Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Miguel Ángel Blanco

¿Saben los jóvenes quien fue Miguel Ángel Blanco?

Se cumplen este lunes 13 de julio 29 años del secuestro y posterior asesinato por parte de 'ETA' del que fuera concejal del PP en Ermua.

Imagen de archivo de una concentración en la que uno de los participantes muestra una foto del concejal del PP Miguel Ángel Blanco

¿Saben los jóvenes quien fue Miguel Ángel Blanco? | EFE

Publicidad

Juan Vivancos
Publicado:

Este lunes 13 de julio se cumplen 29 años del terrible asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista 'ETA'. Blanco que era concejal del PP en Ermua, Vizcaya, fue secuestrado y posteriormente asesinado por el comando 'donosti' que exigía al gobierno de José María Aznar el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas.

Su asesinato produjo unas fuertes manifestaciones por parte de la sociedad vasca y española en contra de ETA y un antes y un después para acabar con la banda terrorista años después, una historia conocida por todos, ¿o no?.

Y es que a pesar de que este suceso es imprescindible en la historia de España y su lucha contra el terrorismo, hay muchos jóvenes e incluso no tan jóvenes que no saben quien fue Miguel Ángel Blanco.

Hemos salido a las calles para conocerlo de primera mano, ¿saben las nuevas generaciones quien fue?

¿Fue un escritor?

Desde el "ostras, ahora me pillas", hasta el "no lo conozco", pasando por el "¿fue un escritor? o el "me suena un Miguel Ángel, pero Blanco no" han contestado varios jóvenes ante la pregunta de quien fue Miguel Ángel Blanco.

Aunque no todo han sido jóvenes desinformados, "Miguel Ángel Blanco fue asesinado a manos de una organización terrorista como fue ETA" apuntaba a un joven

"Fue un concejal del Partido Popular que fue asesinado en el año 1997 por la banda terrorista ETA" precisaba una mujer.

La hermana de Miguel Ángel ya se quejo de esto

María del Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel, ya se quejo sobre esto hace años inaugurando la jornada 'Lecciones de la derrota de ETA'

Blanco aseguró en su momento que la banda terrorista "no ha sido derrotada" porque "hay quienes legitiman su ideología". La senadora popular consideró que ETA fue derrotada policialmente en 2011 pero que aún no ha sido vencida "ni social ni políticamente", y cree que "los jóvenes no saben ni conocen lo que se ha padecido" pero que, para las víctimas, "no hay ni perdón ni olvido".

"Es un deber moral conocer la historia del terrorismo y la historia de sus víctimas, ser conscientes de lo conseguido y también de lo que nos queda por conseguir, analizarlo con rigor y serenidad, reafirmarnos en los valores que nos unen", explicó en 2023 la hermana de Miguel Ángel Blanco.

Mano derecha y principal apoyo: así fue la relación de Sánchez con Juanma Serrano

Juan Manuel Serrano Quintana

Publicidad

España

Imagen de archivo de una concentración en la que uno de los participantes muestra una foto del concejal del PP Miguel Ángel Blanco

¿Saben los jóvenes quien fue Miguel Ángel Blanco?

Juanma Moreno da la última hora del incendio

Juanma Moreno confirma que el incendio de Los Gallardos ha sido "cruento, complejo, difícil y terrible"

Sumar celebrará este sábado una asamblea con el objetivo de reorganizarse tras la salida de Yolanda Díaz

Sumar celebra una asamblea para reorganizarse tras la salida de Yolanda Díaz

Óscar López
Política

El PSOE elige a Óscar López como 'antidoto' contra Ayuso para las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid

Imagen de Pedro Sánchez y de Juan Manuel Serrano
CORRUPCIÓN PSOE

Imputado el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano: se estrecha el cerco judicial sobre el mapa de las empresas públicas

Antonio Sanz
Los Gallardos

El consejero defiende que la decisión de no utilizar el Es Alert en el incendio de Los Gallardos se debe a razones técnicas

Si se hubiera utilizado este método se hubiera enviado un mensaje de alerta a zonas que no estaban en peligro.

El presidente de la Junta de Andalucia Juanma Moreno es informado de las últimas novedades sobre el incendio de Los Gallardos a su llegada al Puesto de mando en el parque de bomberos de la localidad almeriense de Turre
Los Gallardos

Polémica tras la decisión de la Junta de Andalucía de no usar el Es Alert tras el incendio de Los Gallardos

Pese a que la medida Es Alert es común en las grandes emergencias para avisar a la población, esta vez no se utilizó este método, sino casi puerta a puerta.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

La tensión entra la Iglesia y el Gobierno aumenta tras la respuesta de Argüello y las críticas del Ejecutivo

Vuelo de Instrucción de la princesa Leonor junto a su padre, Felipe VI, en la Academia General del Aire y del Espacio, a 18 de junio de 2026, en San Javier (Murcia) FUERZAS ARMADAS;PRINCESA LEONOR;FELIPE VI;AVIÓN;VUELO;19 JUNIO 2026 Casa de S.M. el Rey 19/06/2026

La trayectoria militar de la Princesa Leonor culmina después de tres años

Juan Manuel Serrano Quintana

Mano derecha y principal apoyo: así fue la relación de Sánchez con Juanma Serrano

Publicidad