¿Saben los jóvenes quien fue Miguel Ángel Blanco?

Este lunes 13 de julio se cumplen 29 años del terrible asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista 'ETA'. Blanco que era concejal del PP en Ermua, Vizcaya, fue secuestrado y posteriormente asesinado por el comando 'donosti' que exigía al gobierno de José María Aznar el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas.

Su asesinato produjo unas fuertes manifestaciones por parte de la sociedad vasca y española en contra de ETA y un antes y un después para acabar con la banda terrorista años después, una historia conocida por todos, ¿o no?.

Y es que a pesar de que este suceso es imprescindible en la historia de España y su lucha contra el terrorismo, hay muchos jóvenes e incluso no tan jóvenes que no saben quien fue Miguel Ángel Blanco.

Hemos salido a las calles para conocerlo de primera mano, ¿saben las nuevas generaciones quien fue?

¿Fue un escritor?

Desde el "ostras, ahora me pillas", hasta el "no lo conozco", pasando por el "¿fue un escritor? o el "me suena un Miguel Ángel, pero Blanco no" han contestado varios jóvenes ante la pregunta de quien fue Miguel Ángel Blanco.

Aunque no todo han sido jóvenes desinformados, "Miguel Ángel Blanco fue asesinado a manos de una organización terrorista como fue ETA" apuntaba a un joven

"Fue un concejal del Partido Popular que fue asesinado en el año 1997 por la banda terrorista ETA" precisaba una mujer.

La hermana de Miguel Ángel ya se quejo de esto

María del Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel, ya se quejo sobre esto hace años inaugurando la jornada 'Lecciones de la derrota de ETA'

Blanco aseguró en su momento que la banda terrorista "no ha sido derrotada" porque "hay quienes legitiman su ideología". La senadora popular consideró que ETA fue derrotada policialmente en 2011 pero que aún no ha sido vencida "ni social ni políticamente", y cree que "los jóvenes no saben ni conocen lo que se ha padecido" pero que, para las víctimas, "no hay ni perdón ni olvido".

"Es un deber moral conocer la historia del terrorismo y la historia de sus víctimas, ser conscientes de lo conseguido y también de lo que nos queda por conseguir, analizarlo con rigor y serenidad, reafirmarnos en los valores que nos unen", explicó en 2023 la hermana de Miguel Ángel Blanco.