Alertan del riesgo de incendios durante el eclipse solar por la llegada masiva de visitantes

El verano ha comenzado de forma especialmente negativa en lo que respecta a los incendios forestales. El mapa de riesgo de este domingo refleja 97 focos activos, una situación que obliga a extremar las precauciones ante las altas temperaturas y la elevada sequedad del terreno.

En este contexto, hay una fecha especialmente señalada en el calendario: el próximo 12 de agosto, cuando un eclipse total de Sol podrá contemplarse desde buena parte de la Península. Será el primero visible desde territorio peninsular en más de un siglo.

La Comisión del Trío de Eclipses de Castilla-La Mancha ha alertado de que la gran afluencia de turistas prevista durante esa jornada podría elevar el riesgo de que se originen y propaguen incendios forestales, especialmente en zonas rurales y de montaña.

Por ello, las autoridades han pedido evitar desplazamientos innecesarios y observar el fenómeno desde los municipios de residencia siempre que sea posible. En Castilla-La Mancha, el eclipse tendrá una visibilidad superior al 98% en toda la región, por lo que no será necesario acudir a los puntos en los que pueda contemplarse de manera total.

La comunidad ha habilitado 17 áreas de observación segura en Guadalajara y otras diez en el norte de Cuenca, donde se preparan dispositivos para ordenar la entrada y salida de visitantes. No obstante, existe preocupación por la posible llegada de personas a parajes aislados de difícil control.

Las autoridades recuerdan que está prohibido encender fuego o utilizar barbacoas en estos espacios y advierten también de posibles atascos durante varias horas.

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