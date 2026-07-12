Juanma Moreno confirma que el incendio de Los Gallardos ha sido "cruento, complejo, difícil y terrible"

El incendio forestal de Los Gallardos, en Almería ha sido estabilizado tras lograr el dispositivo del Plan Infoca perimetrar y acotar las llamas, permitiendo desescalar la emergencia a situación operativa 1. Esto permite, que durante el día de hoy, los afectados que fueron desalojados vuelvan a sus casas de manera escalonada.

Este domingo el presidente de la Junta de Andalucía ha comparecido ante los medios desde el Centro de Mando Avanzado de Turre en Almería, confirmando que el incendio está estabilizado, y de momento, no existe peligro de propagación de las llamas. Moreno ha garantizado que estamos ante un incendio "cruento, complejo, difícil y terrible" dejando un balance provisional 7.000 hectáreas calcinadas y un perímetro de más de 40 kilómetros.

Moreno ha agradecido el trabajo, la coordinación y el esfuerzo de todos los equipos que han intervenido. La estabilización del incendio se ha logrado por las condiciones meteorológicas con una humedad por encima del 90% y el viento que ha apaciguado las llamas. El presidente de la Junta ha felicitado a los 500 efectivos que se desplazaron a la zona afirmando que "en las horas punta había 32 medios aéreos trabajando de manera simultánea".

La gravedad del incendio

Hay que recordar que estamos a mediados de julio y estos solo han sido los primeros incendios del verano, es probable que sucedan más, y por eso, el presidente ha asegurado que es primordial estar prevenidos porque "nos queda un verano complicado en Andalucía y en España. También ha destacado la labor fundamental que tienen los vecinos para alertar y seguir instrucciones para su seguridad.

De momento, se tiene la confianza de que no habrá más víctimas ni nuevos fallecidos, aunque el presidente no duda en que "hay que ser prudentes porque los heridos están graves, pero se mantienen estables". Sin embargo, estamos ante unas horas complicadas, ya que dentro de la gravedad puede haber algún cambio de manera súbita. "El incendio de Los Gallardos ha sido uno de los más rápidos que hemos tenido en Andalucía y, probablemente en nuestro país", ha declarado Moreno. Ahora toca refrescar la zona, ya que hemos llegado a tener al día 22 conatos en la comunidad.

La Guardia Civil "está haciendo un gran trabajo" mientras continúa con la identificación para después, seguir con el procedimiento judicial que va marcando el paso.

El próximo paso es esperar a una investigación mas detallada que permita verificar todo. Afortunadamente no hay muchas viviendas quemadas, incluso algunas se han mantenido intactas.

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