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Apuñalamiento

Muere un hombre de 33 años tras ser apuñalado en Errenteria, Gipuzkoa

Ya se ha detenido al autor, un varón de 23 años. Se desconocen los motivos de la agresión, la Ertzaintza continúa investigando.

Imagen de archivo de un vehículo de la Ertzaintza

Imagen de archivo de un vehículo de la Ertzaintza Europa Press

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Juan Vivancos
Publicado:

Un hombre de 33 años ha fallecido este domingo tras recibir una puñalada en el pecho en el barrio de Kaputxinos, en Errenteria, Gipuzkoa. La Ertzaintza ha detenido a un joven de 23 años como presunto autor del homicidio.

El suceso ha ocurrido poco después de las nueve de la mañana, cuando los servicios de emergencia han sido avisados de que una persona se encontraba en el suelo tras haber sido apuñalada en las inmediaciones de un establecimiento hostelero.

Inmediatamente se ha movilizado una ambulancia urgente y recursos de la Ertzaintza, que han localizado en el lugar a la víctima, al supuesto agresor y a testigos de lo ocurrido.

Los sanitarios han realizado labores de reanimación al herido, un hombre de 33 años y procedencia europea, pero un médico ha confirmado su fallecimiento en el lugar. Los agentes han identificado y detenido al presunto autor de los hechos, de 23 años y nacionalidad española, que ha dejado allí mismo el arma blanca utilizada.

Según indican testigos, ambos se encontraban en mesas separadas tomando café en un bar y el apuñalamiento mortal se habría dado sin mediar palabra entre ambos.

La Ertzaintza está investigando las circunstancias del homicidio, mientras que la calle Sorgintxulo de Errenteria, en la que se ha producido el apuñalamiento, continúa acordonada.

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