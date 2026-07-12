Bellingham brilla con un doblete y cita a Inglaterra con la 'polémica' Argentina de Messi en semifinales del Mundial

Francia-España e Inglaterra-Argentina serán las semifinales del Mundial 2026 después de que Jude Bellingham se exhibiera ante Noruega con un doblete decisivo (2-1 tras la prórroga) y de que Argentina superara a Suiza, también en el tiempo extra y de nuevo con una acción muy polémica que terminó con la expulsión por doble amarilla de Embolo justo después del empate helvético.

Las mejores semifinales de la historia

En un Mundial sin Italia, con la sorprendente eliminación de Uruguay en la fase de grupos y con dos grandes muy lejos del nivel que se espera de ellos: Alemania y Brasil cayeron en dieciseisavos y octavos respectivamente, las semifinales del torneo han citado a las cuatro mejores selecciones del planeta, que casualmente ocupan los cuatro primeros puestos del ranking FIFA. Tres de ellas europeas, reafirmando el dominio y la superioridad que existe en los últimos años respecto al resto del mundo, quedando de nuevo Argentina en la fase final y esperando repetir el título de 2022 (perdió la final en 2014). La selección albiceleste buscará su tercera final en las últimas cuatro ediciones mundialistas, Francia su tercera y tanto España como Inglaterra su primera, aunque la Roja jugó y ganó la única que disputó en 2010. Los Three Lions, en cambio, tienen que remontarse a 1966 para recordar su primer y último título (también fue su única final).

Bellingham hace de Kane y llega a los seis goles

No obstante, en la parte baja del cuadro Inglaterra y Argentina certificaron su pase al penúltimo escalón del torneo con dos sufridas victorias que tuvieron que esperar a la prórroga. Los Three Lions remontaron a la Noruega de un Haaland que esta vez pasó desapercibido con un doblete estelar de Jude Bellingham, quien elevó su cuenta goleadora a seis tantos en este Mundial, los mismos que su compañero Kane, con uno menos que Haaland y dos que Messi y Mbappé. El centrocampista blanco respondió al golazo de Schjelderup (36') con un control orientado y un zurdazo imparable justo antes del descanso. Y, de nuevo, pero esta vez recién empezada la prórroga, aprovechó un mal rechace de Nylan para hacer de Kane y darle la victoria a los ingleses, que jugarán sus segundas semifinales en las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo.

Respecto a la eliminatoria que se jugó de madrugada en España (3:00), Argentina volvió a sufrir y tirar de oficio para imponerse a Suiza, la 19 del ranking mundial, con un gol de Julián Álvarez en el 112' de la prórroga, a la que se llegó tras el tempranero tanto de Mac Allister en el 10' y que empató Ndoye en el 67', tres minutos antes de que Embolo fuera expulsado por doble amarilla después de que el VAR corrigiera una decisión y mostrara la tarjeta al helvético por simular. Desde el 72, Suiza tuvo que jugar más de 50 minutos con un hombre menos, algo que no perdonó la albiceleste en el tiempo extra con tantos de Julián Álvarez y el definitivo de Lautaro Martínez en el 121.

Suiza, muy enfadada: "Nunca había jugado un partido tan desigual"

La selección europea puso el grito en el cielo tras el partido, entendiendo que el VAR no debía haber entrado en esa acción y haber castigado con tanta dureza: "Nunca había jugado un partido tan desigual", "Necesito que alguien me explique cómo puede intervenir el VAR en una situación así y en un partido como este. Perder de esta manera después de una actuación arbitral tan deficiente duele mucho", "Embolo tenía lágrimas en los ojos. No entiende por qué lo expulsaron del campo...", son algunas de las palabras de los jugadores helvéticos tras caer eliminados.

Como curiosidad, Messi terminó el partido sin marcar, poniendo fin a una racha de nueve partidos consecutivos viendo puerta en los Mundiales.

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