INCENDIO
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: autorizan el regreso de 600 vecinos a sus domicilios
Sigue en directo online la última hora del incendio de Los Gallardos.
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El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado a última hora de este sábado el "regreso seguro" de más de 600 personas a Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y al camping de Los Gallardos que habían sido desalojadas como consecuencia del incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos.
Además, ha anunciado que va a quedar levantado el "confinamiento" declarado en el municipio almeriense de Lubrín, y ello después de una reunión del comité de operaciones y de que el trabajo de ataque realizado durante la jornada frente a este incendio haya permitido "estabilizar gran parte del perímetro y seguir avanzando hacia la normalidad".
En la jornada de este sábado, el fuego no incrementó su perímetro durante el día, manteniendo la superficie afectada en 6.600 hectáreas, y ha constatado que la inmensa mayoría de las viviendas de la zona han quedado a salvo de las llamas.
Como ha añadido Sanz, los equipos han podido pasar de la defensa al ataque del incendio aprovechando la mejora de las condiciones meteorológicas, una estrategia que, apoyada con la actuación de 32 medios aéreos, ha permitido avanzar en esa contención del perímetro, pese a algunas reactivaciones puntuales registradas durante las horas de más calor y viento.
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Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Sánchez visitará este lunes la zona
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este lunes 13 de julio a Almería para visitar la zona del incendio en Los Gallardos que ha dejado hasta el momento 12 fallecidos, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.
El presidente ha aplazado al miércoles 15 de julio el acto institucional de demolición de la Verja de La Línea de la Concepción (Cádiz) previsto para el lunes 13 por este motivo.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, ha visitado este sábado el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería) desde donde se coordinan las labores de extinción del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha calcinado ya unas 6.600 hectáreas.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Actualización de las labores de la UME
Durante la noche, efectivos de la UME han continuado con las labores de extinción y consolidación del perímetro del incendio. Para ello, han realizado un vuelo con dron que ha permitido localizar los puntos calientes aún activos.
Los trabajos se han centrado en la vigilancia del incendio, la liquidación de posibles reactivaciones, el control y refresco de los puntos calientes, así como en la mejora de la vialidad y la revisión de caminos y viviendas aisladas en las zonas de El Chive, Lubrín, El Marchal, Bédar y Los Gallardos.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | La Junta traslada "optimismo" y "esperanza"
Antonio Sanz, ha trasladado a última hora de la tarde de este sábado un mensaje de "optimismo" y de "esperanza" acerca de que "pronto se pueda estabilizar" el incendio forestal declarado este pasado jueves en Los Gallardos (Almería).
Así lo ha manifestado el consejero en declaraciones a La 1 de TVE recogidas por Europa Press después de haber acompañado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una visita al puesto de mando avanzado ubicado en Turre (Almería) a propósito de este incendio.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Continúan en 7 las desapariciones denunciadas
El número de denuncias de personas desaparecidas como consecuencia del incendio de Los Gallardos (Almería) declarado este pasado jueves continúa siendo siete, a la vez que se está a la espera de que culmine la identificación de personas fallecidas por este fuego para comprobar si entre éstas figuran algunas de las personas cuya desaparición se ha denunciado.
Así lo ha explicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una atención a medios este sábado por la tarde desde el puesto de mando avanzado instalado a propósito de este incendio en Turre (Almería) junto al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la secretaria General de Protección Civil, Virginia Barcones, entre otras autoridades.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Guardia Civil obtiene el perfil genético de los fallecidos
El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido el perfil genético de los doce fallecidos en el incendio de Los Gallardos.
A pesar de ello, aún no han podido ser identificadas las víctimas, puesto que los familiares con los que se puede cotejar las muestras biológicas están viajando a España.
Según ha concretado el Centro de Investigación y Desarrollo en una nota, desde que llegaron al servicio de Criminalística las muestras recogidas a los cuerpos de los fallecidos en el Instituto de Medicina Legal han trabajado "durante toda la noche" para obtener el perfil g
La Junta autoriza el regreso de más de 600 personas desalojadas por el incendio | La Junta autoriza el regreso de más de 600 personas desalojadas por el incendio
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado a última hora de este sábado el "regreso seguro" de más de 600 personas a Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y al camping de Los Gallardos que habían sido desalojadas como consecuencia del incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos.
Además, ha anunciado que va a quedar levantado el "confinamiento" declarado en el municipio almeriense de Lubrín, y ello después de una reunión del comité de operaciones y de que el trabajo de ataque realizado durante la jornada frente a este incendio haya permitido "estabilizar gran parte del perímetro y seguir avanzando hacia la normalidad".
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