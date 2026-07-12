Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: autorizan el regreso de 600 vecinos a sus domicilios

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado a última hora de este sábado el "regreso seguro" de más de 600 personas a Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y al camping de Los Gallardos que habían sido desalojadas como consecuencia del incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos.

Además, ha anunciado que va a quedar levantado el "confinamiento" declarado en el municipio almeriense de Lubrín, y ello después de una reunión del comité de operaciones y de que el trabajo de ataque realizado durante la jornada frente a este incendio haya permitido "estabilizar gran parte del perímetro y seguir avanzando hacia la normalidad".

En la jornada de este sábado, el fuego no incrementó su perímetro durante el día, manteniendo la superficie afectada en 6.600 hectáreas, y ha constatado que la inmensa mayoría de las viviendas de la zona han quedado a salvo de las llamas.

Como ha añadido Sanz, los equipos han podido pasar de la defensa al ataque del incendio aprovechando la mejora de las condiciones meteorológicas, una estrategia que, apoyada con la actuación de 32 medios aéreos, ha permitido avanzar en esa contención del perímetro, pese a algunas reactivaciones puntuales registradas durante las horas de más calor y viento.

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