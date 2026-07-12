Mueren los pilotos Philipp Steinmayr y Adrian Rus, de 33 y 44 años, tras un accidente en el Autódromo de Brno

La Federación Internacional de Motociclismo ha confirmado este domingo el fallecimiento de los pilotos Philipp Steinmayr y Adrian Rus, de 33 y 44 años respectivamente, tras sufrir un grave accidente este pasado sábado en el Automotodrom de Brno mientras disputaban el Campeonato Internacional de Motociclismo Alpe Adria.

En el caso de Steinmayr, este falleció prácticamente en el acto, y Rus fue trasladado de urgencia a un hospital, donde terminaría perdiendo la vida tras la gravedad de las heridas.

Comunicado de la Federación de Motociclismo

"FIM Europa lamenta confirmar que dos pilotos han perdido la vida tras un accidente ocurrido durante la jornada del sábado del Campeonato Internacional de Motociclismo Alpe Adria en el Automotodrom de Brno.

A pesar de la intervención inmediata de los servicios médicos, Philipp Steinmayr (Austria, 13 de agosto de 1993) falleció a causa de las lesiones sufridas en el accidente. Adrian Rus (Rumanía, 11 de agosto de 1982) fue trasladado al hospital en estado crítico, donde posteriormente sucumbió a sus lesiones.

Tras el accidente, los organizadores decidieron cancelar todo el programa restante del fin de semana. En consecuencia, no se celebrarán las carreras programadas de la Copa de Europa de Supersport 300, la Copa de Europa de Supersport 600, la Copa de Europa de Superstock 1000 y el Campeonato de Europa Femenino.

FIM Europa, la Unión Motociclista Alpe Adria, AAcademy (promotora) y el Automotodrom Brno expresan su más sentido pésame a las familias, amigos, equipos y seres queridos de Philipp Steinmayr y Adrian Rus. Por respeto a las familias de las víctimas, no se facilitará más información por el momento".

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