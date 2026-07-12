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Repsol y BBK Live ponen en marcha nuevas iniciativas sostenibles para reducir las emisiones y el impacto ambiental

Se realiza a través de un sistema de inteligencia artificial que sigue la posición del sol, se consigue la máxima producción de energía.

El escenario del Bilbao BBK Live 2016

Repsol y BBK Live ponen en marcha nuevas iniciativas sostenibles para reducir las emisiones y el impacto ambiental | Agencias

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Ruth Galvez
Publicado:

En época de festivales Repsol y el festival BBK Live han puesto en marcha nuevas iniciativas sostenibles con el objetivo de reducir las emisiones y el impacto ambiental de estos grandes eventos como paneles solares que se orientan solos.

Es una de las tecnologías que Repsol ha puesto a prueba en el festival con un sistema de inteligencia artificial capaz de seguir la posición del sol y ajustar su orientación para conseguir la máxima producción de energía.

"Lo que hemos hecho es integrar un agente de inteligencia artificial en el propio seguidor para que aprovechen todas esas características y siga el sol de la manera más adaptativa posible", asegura Javier Juárez es el Gerente de servicios energéticos de Repsol.

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