Muere un triatleta durante la prueba de natación del Ironman de Vitoria

Uno de los triatletas que participaba este domingo en el Ironman de Vitoria-Gasteiz ha fallecido durante la prueba de natación que se desarrollaba en el embalse de Ullibarri-Gamboa, según han confirmado fuentes de la organización.

El deportista habría sufrido una parada cardiorrespiratoria mientras completaba el tramo a nado de la competición. El personal de emergencias lo rescató del agua y le prestó asistencia en el lugar, donde realizó maniobras de reanimación que finalmente no pudieron evitar su fallecimiento.

La organización del Ironman ha declinado ofrecer más información sobre la identidad o las circunstancias personales del fallecido por "respeto al atleta y a su familia". Asimismo, ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados del participante.

El suceso se produjo durante el segmento de natación en el embalse alavés, punto de partida de las dos modalidades disputadas este domingo en Vitoria-Gasteiz: la distancia completa y el Ironman 70.3.

Más de 3.000 deportistas procedentes de 85 países se habían inscrito en las pruebas, que por primera vez se celebraban de manera simultánea en la capital alavesa.

La modalidad completa incluye 3,8 kilómetros de natación en Ullibarri-Gamboa, 180 kilómetros de ciclismo por la Llanada Alavesa y una maratón de 42,2 kilómetros por las calles de Vitoria.

Por su parte, la media distancia o Ironman 70.3 consta de 1,9 kilómetros a nado, 90 kilómetros en bicicleta y 21,1 kilómetros de carrera a pie.

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