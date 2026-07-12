Muere ahogado un joven de 28 años en el pantano de San Juan

Esta mañana ha fallecido ahogado un hombre, de 28 años, en el pantano de San Juan. El joven estaba en la zona acompañado de varios amigos, y sobre las 8:54 horas de la mañana se recibió la primera llamada de auxilio, según informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar han acudido los bomberos de la comunidad, que han localizado el cuerpo a tres metros de profundidad, el psicólogo de guardia del SUMMA 112 ha atendido a los amigos de la víctima.

En lo que va de verano, este fallecimiento es el segundo ahogamiento mortal en el pantano de San Juan. El primero ocurrió el pasado 14 de junio, y la víctima fue un hombre de 57 años.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para conocer las causas en las que se produjo el ahogamiento.

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