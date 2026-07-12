Francia - España e Inglaterra - Argentina, las semifinales del Mundial 2026: día, hora y dónde seguirlas en directo

En las 23 ediciones de la Copa del Mundo de Fútbol nunca habían disputado las semifinales las cuatro mejores selecciones por ranking FIFA. Hasta el 2026 hemos tenido que esperar para presenciar las que, al menos por ranking, serán las mejores semifinales en la historia de los mundiales.

Una casualidad que se une al hecho de que las cuatro ya saben lo que es ganar la Copa del Mundo: Argentina (1978, 1986 y 2022) lo ha hecho en tres ocasiones, Francia (1998 y 2018) en dos y tanto España (2010) como Inglaterra (1966) solo lo han conquistado una vez. Por supuesto, no faltarán estrellas en el campo, desde Messi a Lamine Yamal, pasando por Mbappé, Harry Kane, Jude Bellingham, Rodri...

Se definirá el pichichi de esta edición... y el de siempre entre Mbappé y Messi

Unas semifinales en las que se podría definir también al máximo goleador histórico de los mundiales, y por supuesto al de la presente edición. Leo Messi lidera esta histórica tabla con 21 goles (ocho en esta edición), seguido de Mbappé (también ocho) con 20. Y, por ejemplo, Kane, que ha marcado 14 en total, lleva seis en esta edición, los mismos que Jude Bellingham, que en apenas dos mundiales (23 años) ya lleva siete dianas, seis de ellas en el presente torneo. A Kylian (27 años) y Bellingham (23) les quedarán al menos uno o dos más, mientras que a Kane (32) podría llegar al de 2030, lo que se antoja casi imposible para Messi (llegaría con 43).

El camino a semifinales

Por otra parte, así ha sido el camino de las cuatro selecciones a las semifinales del Mundial 2026:

Francia: Primera del Grupo I, 3-0 a Suecia en dieciseisavos, 0-1 a Paraguay en octavos y 2-0 a Marruecos en cuartos de final.

España: Primera del Grupo H, 3-0 a Austria en dieciseisavos, 0-1 a Portugal en octavos y 2-1 a Bélgica en cuartos de final.

Inglaterra: Primera del Grupo L, 2-1 a RD Congo en dieciseisavos, 2-3 a México en octavos y 1-2 a Noruega en cuartos de final (tras prórroga).

Argentina: Primera del Grupo J, 3-2 a Cabo Verde en dieciseisavos (tras prórroga), 3-2 a Egipto en octavos y 3-1 a Suiza en cuartos de final (tras prórroga).

España - Francia, la primera semifinal

Las primeras semifinales del Mundial 2026 enfrentarán a España (3ª ranking FIFA) y Francia (1ª) el próximo martes 14 de julio a las 21:00 (horario en España) en el AT&T Stadium de Texas, con capacidad para casi 100.000 espectadores.

Inglaterra - Argentina, segunda semifinal

En cuanto a la otra semifinal, Inglaterra (2ª) y Argentina (4ª) se medirán por un puesto en la final el miércoles 15 de julio a las 21:00 (horario en España) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, con capacidad para 71.000 espectadores.

Los dos partidos de semifinales podrás seguirlos en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión y la última hora de todo lo que ocurra en el Francia-España y en el Inglaterra-Argentina de semifinales del Mundial 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.