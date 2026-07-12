Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Mundial 2026

Así es la acción por la que clama Suiza tras caer eliminada ante Argentina: ¿qué es la confusión de identidad?

El colegiado portugués quitó la amarilla a Paredes y le mostró la segunda a Embolo tras aplicar una regla que se ha introducido por primera vez en este Mundial. "Nunca jugué un partido tan desigual", dijo Akanji.

Embolo ve la tarjeta roja ante Argentina en los cuartos de final del Mundial

Embolo ve la tarjeta roja ante Argentina en los cuartos de final del Mundial Reuters

Publicidad

Argentina accedió a semifinales por tercera vez en los últimos cuatro Mundiales (2014, 2022 y 2026) tras eliminar a Suiza en la prórroga con un decisivo gol de Julián Álvarez en el 112', y el definitivo tanto de Lautaro en el 121'. Un partido que quedó marcado por la expulsión por doble amarilla de Embolo (Suiza) en el minuto 72, justo cinco minutos después de que los helvéticos empataran el encuentro con el gol de Ndoye.

De la amarilla a Paredes... a la expulsión de Embolo

Rondaba el minuto 70 cuando el colegiado mostró una amarilla a Paredes por hacer falta precisamente a Embolo. Una acción que se terminó revisando en el VAR con la intención de dirimir si la amarilla persistía o se cambiaba la decisión. Sin embargo, y contra todo pronóstico, en la repetición se apreció como el jugador suizo simuló la falta dejándose caer, con lo que el colegiado Pinheiro decidió quitarle la amarilla a Paredes... y sacársela a Embolo por simular, lo que derivó en la expulsión por doble amarilla del futbolista europeo.

La plantilla helvética no daba crédito y Embolo, tras protestar al árbitro, abandonó el terreno de juego entre lágrimas. La simulación existió, y la regla se aplicó dentro de la legalidad, aunque lo que todo Suiza y parte del fútbol mundial no entiende es que se tomara esa decisión tan perjudicial para la selección europea teniendo en cuenta la 'poca' importancia de la acción y el lugar en el que sucedió esta (centro del campo). En otras palabras, reclaman si ¿es esa acción suficiente para dejar con diez a un equipo en los cuartos de final de un Mundial?

El colegiado portugués, además, acudió al VAR por la llamada "confusión de identidad", pasando de quitarle la amarilla a Paredes a sacársela a Embolo en una zona en la que no es habitual que se tome una una decisión tan crucial: dejar a un equipo con diez por doble amarilla tras una simulación en el centro del campo.

¿Qué es la 'confusión de identidad'? La nueva regla del Mundial 2026

En cuanto a este concepto introducido por primera vez en este Mundial, la confusión de identidad es una herramienta que sirve para corregir una decisión inicial en la que se había señalado una falta inexistente y en la que se puede modificar la decisión cuando existe una equivocación sobre quién cometió la acción castigada. En esta misma edición ya se repitió con el paraguayo Almirón, quien vio la amarilla por simular cuando el defensor rival también había sido amonestado, aunque en ese caso no fue ni mucho menos determinante ya que se trataba de la primera tarjeta amarilla del jugador.

Como era de esperar, los suizos se llevaron las manos a la cabeza con la decisión del colegiado, la cual les condenó a jugar 50 minutos (prórroga incluida) con un jugador menos. Los europeos también se quejaron de que Lautaro no viera la amarilla tras ir a celebrar con la grada el tercer y definitivo gol de la albiceleste.

Egipto en dieciseisavos y ahora Suiza en octavos se han mostrado más que críticos con los arbitrajes que han recibido en sus partidos contra la actual campeona del mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

España vuelve a vibrar con la selección y se ilusiona con la segunda estrella

España vuelve a vibrar con la selección y se ilusiona con la segunda estrella

Publicidad

Deportes

Los pilotos fallecidos, Philipp Steinmayr y Adrian Rus

Mueren los pilotos Philipp Steinmayr y Adrian Rus, de 33 y 44 años, tras un accidente en el Autódromo de Brno

Embolo ve la tarjeta roja ante Argentina en los cuartos de final del Mundial

Así es la acción por la que clama Suiza tras caer eliminada ante Argentina: ¿qué es la confusión de identidad?

Bellingham y Julián Álvarez, héroes de Inglaterra y Argentina hacia las semifinales del Mundial

Bellingham brilla con un doblete y cita a Inglaterra con la 'polémica' Argentina de Messi en semifinales del Mundial

Casualidades del Mundial 2010 y 2026
Mundial 2026

¿Ganará España el Mundial 2026? La interminable lista de coincidencias que recuerdan al título de 2010

España vuelve a vibrar con la selección y se ilusiona con la segunda estrella
MUNDIAL 2026

España vuelve a vibrar con la selección y se ilusiona con la segunda estrella

El Mundial dispara el consumo en España: bares y comercios aumentan hasta un 30% su facturación con los partidos de la Selección
Mundial

El Mundial dispara el consumo en España: bares y comercios aumentan hasta un 30% su facturación con los partidos de la Selección

El Mundial dispara el consumo en España: bares y comercios aumentan hasta un 30% su facturación con los partidos de la Selección

Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica, fallecido a los 25 años
Mundial 2026

Muere Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica, a los 25 años días después de jugar el Mundial

El joven jugador ha fallecido apenas unos días después de participar con su selección en el Mundial 2026, donde fue titular ante México y República Checa.

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El partido entre España y Portugal, que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026, se disputa en el estadio Dallas, en Arlington, Texas (Estados Unidos). 06 JULIO 2026 César Vallejo Rodríguez / Europa Press 06/07/2026

Porras por el Mundial: ¿Son legales?

Mikel Merino celebra su gol ante Bélgica

España doblega a Bélgica (2-1) con otro gol salvador de Mikel Merino para meterse en semifinales del Mundial

Lamine Yamal durante el España-Bélgica del Mundial 2026

El aviso de Lamine Yamal a Francia antes de las semifinales del Mundial: "Son ellos los que nos deben temer"

Publicidad