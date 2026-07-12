Así es la acción por la que clama Suiza tras caer eliminada ante Argentina: ¿qué es la confusión de identidad?

Argentina accedió a semifinales por tercera vez en los últimos cuatro Mundiales (2014, 2022 y 2026) tras eliminar a Suiza en la prórroga con un decisivo gol de Julián Álvarez en el 112', y el definitivo tanto de Lautaro en el 121'. Un partido que quedó marcado por la expulsión por doble amarilla de Embolo (Suiza) en el minuto 72, justo cinco minutos después de que los helvéticos empataran el encuentro con el gol de Ndoye.

De la amarilla a Paredes... a la expulsión de Embolo

Rondaba el minuto 70 cuando el colegiado mostró una amarilla a Paredes por hacer falta precisamente a Embolo. Una acción que se terminó revisando en el VAR con la intención de dirimir si la amarilla persistía o se cambiaba la decisión. Sin embargo, y contra todo pronóstico, en la repetición se apreció como el jugador suizo simuló la falta dejándose caer, con lo que el colegiado Pinheiro decidió quitarle la amarilla a Paredes... y sacársela a Embolo por simular, lo que derivó en la expulsión por doble amarilla del futbolista europeo.

La plantilla helvética no daba crédito y Embolo, tras protestar al árbitro, abandonó el terreno de juego entre lágrimas. La simulación existió, y la regla se aplicó dentro de la legalidad, aunque lo que todo Suiza y parte del fútbol mundial no entiende es que se tomara esa decisión tan perjudicial para la selección europea teniendo en cuenta la 'poca' importancia de la acción y el lugar en el que sucedió esta (centro del campo). En otras palabras, reclaman si ¿es esa acción suficiente para dejar con diez a un equipo en los cuartos de final de un Mundial?

El colegiado portugués, además, acudió al VAR por la llamada "confusión de identidad", pasando de quitarle la amarilla a Paredes a sacársela a Embolo en una zona en la que no es habitual que se tome una una decisión tan crucial: dejar a un equipo con diez por doble amarilla tras una simulación en el centro del campo.

¿Qué es la 'confusión de identidad'? La nueva regla del Mundial 2026

En cuanto a este concepto introducido por primera vez en este Mundial, la confusión de identidad es una herramienta que sirve para corregir una decisión inicial en la que se había señalado una falta inexistente y en la que se puede modificar la decisión cuando existe una equivocación sobre quién cometió la acción castigada. En esta misma edición ya se repitió con el paraguayo Almirón, quien vio la amarilla por simular cuando el defensor rival también había sido amonestado, aunque en ese caso no fue ni mucho menos determinante ya que se trataba de la primera tarjeta amarilla del jugador.

Como era de esperar, los suizos se llevaron las manos a la cabeza con la decisión del colegiado, la cual les condenó a jugar 50 minutos (prórroga incluida) con un jugador menos. Los europeos también se quejaron de que Lautaro no viera la amarilla tras ir a celebrar con la grada el tercer y definitivo gol de la albiceleste.

Egipto en dieciseisavos y ahora Suiza en octavos se han mostrado más que críticos con los arbitrajes que han recibido en sus partidos contra la actual campeona del mundo.

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