Mundial 2026
España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026 (0-0)
La selección española de fútbol se enfrenta a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026. Sigue en directo el España - Bélgica, con el resultado en vivo y la última hora del encuentro de hoy en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
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La España de Luis de la Fuente, actual campeona de Europa, busca hoy (21:00 horas) el pase a las semifinales del Mundial 2026 en un duelo trepidante ante la Bélgica de Rudi García en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La selección española de fútbol regresa al escenario en el que goleó a Austria en dieciseisavos de final, un estadio donde España quiere dar otro paso hacia su segunda estrella.
Cuarenta años después, Bélgica y España se reencuentran en los cuartos de final de un Mundial, cuatro décadas después de que los belgas eliminaran a la selección española en el Mundial de México 1986, tras empatar (1-1) en el estadio Cuauhtemoc de Puebla y superar el pase en los penaltis, después de que el guardameta Jean Maria Pfaff detuviera el quinto penalti a Eloy Olalla.
El duelo de hoy es la revancha para una España que solo ha jugado una vez unas semifinales de un Mundial, fue hace 16 años en Sudáfrica. Y todo el mundo conoce cómo termino aquella Copa del Mundo...
Onces oficiales del España - Bélgica
ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Olmo; Baena, Lamine y Oyarzabal.
BÉLGICA: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans, De Bruyne; Doku, Trossard y De Katelaere.
¡Ya puedes seguir en directo el España - Bélgica de cuartos del Mundial 2026!
España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial (0-0)
¡La ha tenido Rodri! Su remate lo saca la zaga belga. ¡Vamos Españaaa!
España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial (0-0)
Derriban a Lamine Yamal, que ahora atacaba por banda izquierda.
España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial (0-0)
España domina la posesión y Bélgica con dos líneas de cuatro y esperando a un robo para salir a la contra.
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Se cruza Mechele ante la carrera de Lamine Yamal. Está tocando con velocidad España. Buen inicio de la campeona de Europa.
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Se equivoca Courtois ahora en el pase sobre Trossard. Los belgas no arriesgan en la construcción, quieren evitar pérdidas.
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¡Qué pena! Corta la zaga belga en intento de pase de Cucurella. Era fuera de juego, pero buena jugada por banda izquierda.
España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial (0-0)
Primera falta sobre Lamine Yamal cuando trataba de subir el balón.
España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial (0-0)
Puerta para España. Trataba de montar la primera jugada Bélgica por banda derecha. Ojo a la velocidad de los belgas, en especial, de Doku y Trossard.
¡¡¡¡¡ARRANCAAAAA EL PARTIDO EN LOS ÁNGELES!!!!
Ya rueda el balón en el SoFi Stadium... Primer balón para Bélgica. ¡¡¡España ya busca el pase a las semifinales del Mundial 2026!!!
España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial (0-0)
Minuto de silencio en Los Ángeles por los fallecidos en el incendio de Almería.
España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
Turno para el himno Belga en el Sofi Stadium de Los Ángeles...
España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
¡Suenaaaa el himno nacional de España en Los Ángeles! ¡VAMOOOOOOOS ESPAÑAAAAAAA!
España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
¡A punto de comenzar el duelo de cuartos de final entre España y Bélgica! Saltan los 22 protagonistas al césped del SoFi Stadium de Los Ángeles. ¡Allá vamoooooos! ¡A por las semifinales del Mundial!
España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
¡Hay cambio de última hora en el once de Bélgica! Tielemans se cae de la alineación titular y entra Vanaken. Así sale hoy el equipo belga ante España: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Vanaken, De Bruyne; Doku, Trossard y De Katelaere.
España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
La FIFA ha autorizado que hoy se guarde un minuto de silencio antes del partido por las víctimas del incendio en Los Gallardos (Almería).
"A petición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la FIFA ha aprobado el minuto de silencio para homenajear a las víctimas de los incendios de Almería", confirmaron desde el organismo federativo.
España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
Los cuartos del final del Mundial 2026 se completarán este sábado con los duelos Noruega - Inglaterra y Argentina - Suiza. Recordamos que Francia ya espera en semifinales y se enfrentará el martes 14 de julio al ganador del España - Bélgica de hoy.
Por el otro lado del cuadro, la semifinal se jugará el miércoles 15 de julio entre los ganadores del Noruega - Inglaterra y Argentina - Suiza.
España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
Por su parte, Bélgica finalizó como primera del Grupo G tras un empate (1-1) ante Egipto, otro empate ante Irán (0-0) y una victoria ante Nueva Zelanda (1-5). En los dieciseisavos de final, los belgas remontaron de forma milagrosa ante Senegal (3-2) y golearon a Estados Unidos (1-4) en los octavos de final.
Los de Rudi García son una de las selecciones más goleadoras del Mundial 2026 con 13 goles, aunque hoy se miden a una España que no ha concedido aún un solo gol en contra.
España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
El camino de España hasta el duelo de hoy de cuartos de final ante Bélgica ha sido de menos a más. Los de Luis de la Fuente debutaron en el Mundial 2026 con un inesperado empate (0-0) ante Cabo Verde. La fase de grupos la cerraron con dos victorias ante Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (0-1).
Ya en las eliminatorias, la actual campeona del mundo goleó a Austria (3-0) en el escenario del duelo de hoy superó a Portugal (0-1) en un cerradísimo partido en Dallas.
España - Bélgica, hoy en directo: alineaciones y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
Rudi García, seleccionador de Bélgica, avisó a todos aquellos que dan a España ya como ganadora y semifinalista del Mundial 20026.
"Son unos cuartos de final y España es una de las favoritas a ganar. Sabemos las individualidades y cualidades que tienen como colectivo. Son muy potentes en el control de la posesión y tienen mucha personalidad. No vamos a defender solo, si lo hacemos nos eliminaran. Podemos marcar goles, lo hemos demostrado. Contamos con nuestro propio talento. Muchos nos consideran que nos van a eliminar, pero yo confío mucho en nosotros, en que estaremos en semifinales", indicó Rudi García.
"Estamos enfrentándonos a una selección más fuerte que nosotros pero vamos a defendernos con alma, vida y corazón para seguir adelante", aseguró el seleccionador belga.
España - Bélgica, hoy en directo: alineaciones y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
Ya tenemos los onces oficiales de hoy tanto de España y Bélgica. Luis de la Fuente ha decidido meter a Fabian por Pedri; mientras que Rudi García sale de inicio con Kevin de Bruyne y Jeremy Doku.
ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Olmo; Baena, Lamine y Oyarzabal.
BÉLGICA: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans, De Bruyne; Doku, Trossard y De Katelaere.
España - Bélgica, hoy en directo: alineaciones y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
¡Tenemos el once de Bélgica para enfrentarse hoy a España en los cuartos de final! Así sale hoy el equipo de Rudi García: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans, De Bruyne; Doku, Trossard y De Katelaere.
España - Bélgica, hoy en directo: alineaciones y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
Pues Luis de la Fuente ya avisó en la previa que podía hacer cambios en el once de hoy y así ha sido.
"Si se produce un cambio, no es porque esté mejor o peor el día anterior. Si se produce un cambio, no es por castigar a nadie. Simplemente es porque para el partido inmediato pensamos que otro jugador puede reunir condiciones que entendemos en nuestro planteamiento que encaja mejor. No es porque si has estado mejor o peor el día anterior. Eso no me mueve a mí para tomar una decisión", explicó el seleccionador nacional en la rueda de prensa previa al partido ante Bélgica.
El cambio ha sido Pedri. El canario no juega y en su lugar entra Fabián. Vamos a ver cómo rinde hoy el mediocentro del PSG. Recordamos la alineación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Olmo; Baena, Lamine y Oyarzabal.
España - Bélgica, hoy en directo: alineaciones y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
¡Ya es oficial el once de España hoy ante Bélgica! Y ojo porque hay sorpresa, no juega Pedri. Así sale hoy Luis de la Fuente en busca de las semifinales del Mundial 2026: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Olmo; Baena, Lamine y Oyarzabal.
España - Bélgica, hoy en directo: alineaciones y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
Francia derrotó anoche a Marruecos (2-0) y se convirtió en la primera semifinalista del Mundial 2026. Los de Mbappé y compañía ya esperan al ganador del España - Bélgica de hoy en el SoFi Stadium. La primera semifinal del Mundial se jugará el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas.
Resultados y fechas de los cuartos del Mundial 2026
Francia 2-0 Marruecos
España vs Bélgica | 10 de julio / 21:00 horas
Noruega vs Inglaterra | 11 de julio / 23:00 horas
Argentina vs Suiza | 12 de julio / 03:00 horas
España - Bélgica, hoy en directo: alineaciones y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
Antes de meternos con la batalla ante Bélgica es un buen momento para recordar el histórico gol de Mikel Merino para tumbar a Portugal en los octavos de final en AT&T Stadium de Arlington, Dallas. Un tanto en el minuto 91 que ya es historia del fútbol español.
España - Bélgica, hoy en directo: alineaciones y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
La Bélgica de Rudi García también ha logrado superar momentos críticos en este Mundial 2026 para plantarse en semifinales. Ante Senegal, el conjunto belga estuvo al borde de la eliminación en los dieciseisavos de final pero lograron una remontada increíble (3-2) para meterse en los octavos de final.
En los 1/8 de final, Bélgica jugó su mejor partido y goleó a Estados Unidos (1-4), con un doblete de Charles de Ketelaere y tantos de Vanaken y Lukaku.
Los de Rudi García cuentan con el mejor protero del mundo (Courtois) y con jugadores de nivel como Tielemans, Lukebakio, Vanaken, Trossard y De Katelaere. Al margen de Kevin de Bruyne, que no jugó en octavos por unas molestias físicas, y Jéremy Doku. Y ojo también a un Lukaku que siempre rinde saliendo desde el banquillo y es un dolor de cabeza para cualquier defensa.
España - Bélgica, hoy en directo: alineaciones y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
La selección española de fútbol busca hoy meterse por segunda vez en las semifinales de un Mundial, después de haberlo logrado por primera y única vez en Sudáfrica 2016. España ha jugado hasta hoy cinco cuartos de final de una Copa del Mundo, cayendo eliminado en Italia 1934, México 1986, Estados Unidos 1994 y Corea del Sur y Japón 2002.
España busca hoy vengar lo ocurrido hace 40 años y repetir la hazaña de 2010, cuando se logró el pase a semifinales tras un agónico partido ante Paraguay en el Ellis Park de Johannesburgo. Aquel 3 de julio de 2010, un gol de David Villa rompió el maleficio que perseguía al fútbol español en los cuartos de final de los Mundiales.
Los de Luis de la Fuente han ido de menos a más en este Mundial 2026, tras comenzar con un decepcionante empate (0-0) ante Cabo Verde. Tras el estreno, España ha sumado cuatro victorias (Arabia Saudí, Uruguay, Austria y Portugal) para plantarse en los cuartos de final ante Bélgica.
España - Bélgica, hoy en directo: alineaciones y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a otro día que puede ser histórico para el fútbol español! La selección española de fútbol se enfrenta hoy a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026, un duelo que se repite 40 años después y que todos esperamos que termine de forma diferente a lo ocurrido en 1986 en el estadio Cuauhtemoc de Puebla (México).
La actual campeona de Europa está a tres pasos de su segunda estrella, pero son los tres pasos más complicados. La Bélgica de Courtois se presenta hoy como un durísimo rival para logar estar por segunda vez en toda la historia del fútbol español en las semifinales de una Copa del Mundo. Solo una vez ha superado España un cruce de cuartos de un Mundial, lo hizo hace 16 años en Sudáfrica y acabamos siendo campeones del mundo.
En semifinales ya espera una temible Francia, que anoche apabulló a Marruecos (2-0) en el Gillette Stadium de Boston. Mbappé y Dembelé anotaron los goles para la subcampeona del mundo, que jugará su tercera semifinal consecutiva de una Copa del Mundo (Rusia 2028, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026).
¡Ya puedes seguir en directo el España - Bélgica de cuartos de final del Mundial 2026!
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