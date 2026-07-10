España - Bélgica, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de cuartos del Mundial 2026 (0-0)

La España de Luis de la Fuente, actual campeona de Europa, busca hoy (21:00 horas) el pase a las semifinales del Mundial 2026 en un duelo trepidante ante la Bélgica de Rudi García en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La selección española de fútbol regresa al escenario en el que goleó a Austria en dieciseisavos de final, un estadio donde España quiere dar otro paso hacia su segunda estrella.

Cuarenta años después, Bélgica y España se reencuentran en los cuartos de final de un Mundial, cuatro décadas después de que los belgas eliminaran a la selección española en el Mundial de México 1986, tras empatar (1-1) en el estadio Cuauhtemoc de Puebla y superar el pase en los penaltis, después de que el guardameta Jean Maria Pfaff detuviera el quinto penalti a Eloy Olalla.

El duelo de hoy es la revancha para una España que solo ha jugado una vez unas semifinales de un Mundial, fue hace 16 años en Sudáfrica. Y todo el mundo conoce cómo termino aquella Copa del Mundo...

Onces oficiales del España - Bélgica

ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Olmo; Baena, Lamine y Oyarzabal.

BÉLGICA: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans, De Bruyne; Doku, Trossard y De Katelaere.

¡Ya puedes seguir en directo el España - Bélgica de cuartos del Mundial 2026!