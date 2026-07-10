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Sinner le niega la final de Wimbledon a Djokovic y defenderá su corona ante Zverev

El vigente campeón en el All England Club y número 1 del mundo supera a Djokovic en tres sets (6-4, 6-4 y 6-4) y buscará su segundo título en Wimbledon ante Alexanderr Zverev.

Jannik Sinner y Novak Djokovic se saludan tras el partido

Jannik Sinner y Novak Djokovic se saludan tras el partido Reuters

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Como ya ocurrió el año pasado, Jannik Sinner le cerró las puertas de la final de Wimbledon a Novak Djokovic tras vencerle este viernes en las semifinales (6-4, 6-4 y 6-4) en dos horas y 20 minutos. El serbio, que venía de pegarse una paliza de más de cinco horas ante Felix Auger-Aliassime, no pudo plantar cara al de San Cándido, netamente superior en todo el choque.

La pista central del All England Club quería batalla, pero Sinner ejecutó al serbio con un tenis académico y sin errores, vengándose de lo ocurrido el pasado mes de enero en las semifinales del Open de Australia. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en Melbourne, el número 1 del mundo interpretó el partido del primer al último punto, sin caer en los errores que le hicieron ceder ante el serbio en la antesala de la final en Australia.

Jannik Sinner, actual campeón en Wimbledon, superó en tres mangas a un Djokovic apagado, sin esa energía que le lleva a incendiar los duelos y llevarlos a esa atmósfera mística. El pupilo de Darren Cahill sumó su decimotercera victoria seguida en la hierba de Londres y la número 99 en Grand Slam.

El domingo luchará por su quinto grand slam y su segundo Wimbledon ante Alexander Zverev, verdugo de Arthur Fery en la primera semifinal.

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