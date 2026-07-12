El duro regreso de McGregor a la UFC tras lesionarse a los tres segundos: "El diablo me está mirando a la cara"

El regreso de Connor McGregor al octógono dejó "en shock" a los miles de aficionados al T-Mobile de las Vegas, al igual que a expertos, amantes de la UFC... y al propio luchador irlandés, que apenas pudo aguantar unos segundos antes de rendirse por lesión ante Max Holloway.

Cinco años llevaba sin subirse al octógono el excampeón de 37 años, cuyo último combate en la UFC fue en julio de 2021, cuando perdió ante Dustin Poirier en el primer asalto.

Lesión a los tres segundos cinco años después de su último combate

Lo mismo ocurrió esta noche -cinco años después de su última batalla- cuando salió disparado a por Holloway y lanzó una patada voladora que le provocó una lesión en la rodilla por una mala caída. Enseguida se abalanzó sobre él Max y las pocas veces que McGregor pudo levantarse apenas fue capaz de apoyar la pierna derecha.

"Estoy en shock, el diablo me está mirando literalmente a la cara... Regresaré"

Tras el combate, Connor rompió su silencio: "Estaba tan agudo y tan preparado para esta pelea que no puedo creer lo que ha pasado. El comentario de que estaba desconcentrado mientras entraba a la pelea es una tontería. Estaba calmado, listo y confiado. Estoy en shock por lo que ha sucedido. El diablo me está mirando literalmente a la cara justo aquí delante de mí. No voy a involucrarme. Estaré en la iglesia mañana. Superaré esto. No me dejaré desanimar. Regresaré", escribió McGregor en sus redes sociales.

Tras la derrota de esta madrugada, el dublinés sigue viendo como su balance empeora (22-7-0).

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