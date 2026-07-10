Alexander Zverev acaba con el sueño de Arthur Fery y se clasifica para la final de Wimbledon

Alexander Zverev superó este viernes a Arthur Fery (6-7(0), 2-6 y 4-6) en la primera semifinal de Wimbledon y jugará la primera final de su carrera en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, el escenario más mítico del planeta tenis y donde podría sumar su segundo grand slam tras conquistar Roland Garros el pasado 7 de junio. El tenista de Hamburgo, pase lo que pase en la final de este domingo, aparecerá el próximo lunes como número 2 del mundo, desbancando a Carlos Alcaraz al tercer puesto del ranking de la ATP.

El jugador alemán de 29 años pasa, muy probablemente, por el mejor momento de su carrera. Su victoria ante Cobolli en la final de Roland Garros desbloqueó la atormentada cabeza de un Zverev que está a un partido de firmar el Channel Slam (ganar Roland Garros y Wimbledon en la misma temporada), un hito que solo han logrado seis tenistas en la Era Abierta: Rod Laver, Björn Borg, Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

Alexander Zverev dominó a Arthur Fery en un duelo que se extendió durante dos horas y 14 minutos. El tenista inglés, nacido en Sèvres (Francia), fue capaz de llevar el primer set hasta el tie-break, pero ahí el alemán se mostró infalible y lo cerró sin ceder un solo punto (0-7). Fue un duro golpe para el sorprendente ídolo local, invitado al cuadro principal con una wild card y que buscaba emular a Goran Ivanisevic. No pudo ser. Zverev ha crecido de forma exponencial en confianza y en juego: Su derecha es ahora mismo un arma temible.... Y qué decir de su saque.

Tras ceder el primer set, Fery bajó su nivel o, mejor dicho, Zverev subió el suyo para finiquitar el duelo por la vía rápida. El segundo set fue un visto y no visto, con el alemán impartiendo una clase de tenis y quebrando en dos ocasiones el servicio del tenista inglés. Sin perder el foco en ningún momento, Zverev cerró el choque con otro break en el tercer set y se coló por primer vez en su carrera en una final de Wimbledon.

El de Hamburgo, que se medirá el domingo al ganador del Jannik Sinner - Novak Djokovic, está a un triunfo de sumar su primer Wimbledon, el que sería su segundo major y completar el Channel Slam. Casi nada...

Zverev y la final del domingo: "Tengo que confiar en mí mismo y creer que puedo ganar"

Alexander Zverev se convierte en el primer jugador alemán, hombre o mujer, en alcanzar una final individual de Wimbledon desde 2018, cuando Angelique Kerber ganó el título individual femenino, nunca había pasado de los octavos de final en Londres.

"Uh, espero poder jugar contra un junior. Eso sería genial", bromeó en la pista Zverev al ser preguntado por su posible rival en la final del domingo.

"Ya sea el campeón defensor o alguien que ha ganado aquí 48 veces como Novak Djokovic, no va a ser fácil sin importar contra quién sea. Pero tengo que confiar en mí mismo y creer que puedo ganar. Eso es lo que voy a hacer", indicó un Zverev que sigue de dulce.