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Detenidas 18 personas e incautados 103 kilos de cocaína por un grupo criminal que operaba entre Galicia y Madrid

La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión de siete personas haciéndose en total 21 registros simultáneos entre las dos comunidades.

Coche Policía Nacional.

Coche Policía Nacional. Europa Press

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Ruth Galvez
Publicado:

La Policía Nacional ha incautado 103 kilos de cocaína contra un grupo criminal que operaba entre Galicia y Madrid. Bajo el nombre de 'Logan', las autoridades estaban investigando una organización que conectaba al clan de 'los Charlines' con el clan de 'los Balcanes', y en el que ha detenido a 18 personas para desarticular por completo esta banda criminal que distribuía "grandes cantidades" de varias sustancias.

La investigación ha corrido a cargo del Grupo II de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de Pontevedra, aunque a principios del 2025 bajo la tutela del Juzgado de instrucción número 1 de Vilagarcía de Arousa y la Fiscalía Antidroga de Pontevedra, que se estaría dedicando a la distribución de importantes cantidades de sustancias estupefacientes.

Además de la droga intervenida, también se han incautado 30 kilos de hachís, 10 kilos de marihuana, 160.000 euros, una pistola, una veintena de vehículos, básculas de precisión, una máquina de envasar al vacío, documentación y varios relojes de lujo. Sin embargo, la operación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos.

La investigación comenzó en 2025

Los agentes ya llevaban tiempo tras la pista de esta organización, tanto es así que han habido varios operativos, uno de ellos fue en mayo de 2025 en A Coruña tras seguirles desde la comarca de O Salnés. En esa operación intervinieron un kilo de cocaína entregado por uno de los ahora detenido.

La investigación continuó y en noviembre del año pasado, se llevó una segunda incautación de cinco kilogramos de cocaína en Cambados. En el domicilio del detenido después de efectuarse el registro se encontraron dos kilogramos más de esa sustancia, 30 de hachís y ocho de marihuana.

En abril de 2026 se interceptó cerca de Verín (Ourense) a una persona integrante del clan de 'Los Balcanes', mientras circulaba por la A-52 con una importante cantidad de cocaína. Las autoridades localizaron en el interior del vehículo un habitáculo electrónico oculto, diseñado para esconder la droga, y donde se encontraron más de 92 kilogramos de cocaína.

Más tarde, en mayo el Grupo de Drogas de Lugo y la Udyco de A Coruña incautó tres kilos más de esta sustancia en el peaje de la AP-9 en Guísamo. Estas incautaciones a este grupo criminal por parte del Grupo II de la Udyco evidencia un total de 103 kilogramos de cocaína requisadas.

La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión de siete personas tras esta operación policial. Además, el pasado 16 de junio realizaron 21 registros simultáneos, uno de ellos en Madrid y los demás en la Comarca de O Salnés y Vigo.

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