Este domingo las máximas descenderán dejando algún chubasco ocasional en la zona norte del país

Después de la ola de calor, las temperaturas continúan subiendo en gran parte del país, lo que va a hacer que se superen los 35 grados en casi toda España. La Agencia Estatal de Meteorología prevé estabilidad con cielos poco nubosos en Baleares y en varias partes del interior peninsular.

En cuanto a los termómetros, las mínimas sufrirán un descenso en el oeste peninsular aumentando en el nordeste y Baleares, aunque con pocos cambios en el resto. No bajarán de los 20 grados en los litorales del Mediterráneo y del Cantábrico, al igual que en las zonas de la meseta sur y de los tercios sureste y nordeste.

El viento soplará de forma moderada en la parte oriental y tercio nordeste peninsular. En el sur de la península el viento será moderado, en Baleares, la fachada oriental y tercio nordeste peninsular, aunque por la tarde cogerá más fuerza

En cuanto a los cielos, tendremos sol un día más. Eso sí, donde podría caer alguna que otra gota será en el centro, norte y este peninsular, aunque no se descarta que haya precipitaciones y que vayan acompañados de granizo en el norte de Galicia, en regiones del Cantábrico y este de Castilla-La Mancha. En Canarias, las máximas descenderán de forma significativa y predominarán los cielos nubosos con algún chubasco ocasional en las islas montañosas tendiendo a despejar.

La calima estará presente en Baleares y en la mitad este de la península. Las temperaturas máximas descenderán en las Canarias de forma notable, incluidos Galicia y oeste de Castilla y León. Andalucía tendrá pocos cambios y también aumentará en el punto del Pirineo.

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