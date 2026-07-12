Muere un hombre de 51 años por un infarto mientras veía el Argentina - Suiza del Mundial

El pase a semifinales del Mundial 2026 de Argentina tras imponerse a Suiza 3-1 en la prórroga se ha 'cobrado' la vida de un argentino de 51 años que sufrió un infarto en Buenos Aires mientras veía el partido.

Un hombre muere de un infarto mientras veía el partido

Un encuentro agónico que se decidió en la prórroga con los goles de Julián Álvarez en el 112' y Lautaro Martínez en el 121', lo que ejemplificó perfectamente el sufrimiento que experimentaron millones de argentinos que veían el partido desde sus casas. Durante y después del partido otras seis personas fueron atendidas por los servicios de emergencia.

Un joven de 20 años fue asesinado

Mientras tanto, y sin que supuestamente tuviera nada que ver con el partido, un joven de 20 años fue asesinado tras recibir tres disparos por la espalda en San Francisco (Córdoba) cuando miles de personas celebraban ya la victoria de la albiceleste.

Según el medio Cadena 3, la fiscalía quedó a cargo de la investigación del asesinato aseguró que el atacante escapó entre la gente y que no hubo otros heridos, por lo que la principal hipótesis marca que se trató de un ajuste de cuentas. La víctima había recuperado su libertad de manera condicional algunos días atrás ya que cumplía una condena por robo calificado.

Argentina, a semifinales, de nuevo envuelto en polémica

Los de Scaloni hicieron bueno su condición de actual campeón, pero volvieron a estar envueltos en polémica después de que el colegiado expulsara a Embolo en el minuto 72 por una doble amarilla después de acudir al VAR y percatarse de que el helvético había simulado una falta por la que vio tarjeta Leandro Paredes. El portugués anuló la amarilla al argentino y en la misma revisión decidió mostrarle la segunda, con su consecuente expulsión, dejando a Suiza con uno menos durante más de 50 minutos.

Ante Inglaterra por un puesto en la gran final

Argentina se medirá a Inglaterra por un puesto en la que sería la tercera final en los últimos cuatro mundiales para la selección sudamericana. Un duelo significativo a nivel simbólico e histórico a partir de la rivalidad derivada del conflicto armado que en 1982 enfrentó a tropas de ambos países por la posesión de las islas Malvinas en el Atlántico Sur, a lo que se sumó en 1986 el partido por el Mundial de México en el que la Albiceleste derrotó 2-1 a los ingleses con dos goles de Maradona, uno de ellos la famosa 'mano de Dios'.

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