Karolina Muchova, entre lágrimas al ver a su exnovio en la grada: "Aparece en lugares donde no debería estar"

La tenista checa, asustada durante su partido en el US Open al descubrir a su ex entre la multitud.

Karolina Muchova durante el US Open

Karolina Muchova durante el US OpenGetty

Luis F. Castillo
Publicado:

Fue durante su encuentro de segunda ronda de individuales del US Open 2025 cuando el foco de Karolina Muchova se fijó en la grada y no en la pista. A pesar de ir ganando con break a favor, la checa se mostró nerviosa, con lágrimas incluso en el rostro en pleno partido. Muchova acabaría ganando a Sorana Cirstea en tres sets después del mencionado episodio.

"Le pregunté si podía irse. Al principio no quiso, pero luego se fue. Me costó concentrarme en el tenis en ese momento"

Karolina Muchova

Sin embargo, sus gestos llamaron la atención de la jueza de silla, que incluso intervino preguntándole si se encontraba en condiciones de jugar. Tras recomponerse y vencer el duelo, la tenista checa explicó lo sucedido en el Grand Slam estadounidense.

"No tiene nada que ver con el tenis, así que no me gusta hablar de ello, pero mi exnovio se sentó justo al lado de mi box", dijo ante los medios de comunicación. "Eso me asustó un poco", contó, aunque logró reconducir la situación rápidamente.

"Le gusta aparecer donde no debería estar, y donde estoy yo. Le pregunté si podía irse. Al principio no quiso, pero luego se fue. Me costó concentrarme en el tenis en ese momento", abundó la checa de 29 años.

Situaciones de inseguridad

Lo cierto es que ya varias las tenistas que han denunciado situaciones de inseguridad, entre ellas la británica Emma Raducanu, quien llegó a esconderse tras la silla de la jueza para evitar las miradas de su acosador. Desde entonces, la WTA ha reforzado la seguridad de las tenistas en el circuito profesional.

Karolina Muchova jugará los cuartos de final del US Open ante Naomi Osaka tras ganar a Marta Kostyuk en octavos.

