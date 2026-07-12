La Liga Campesina de Golf en Chile que rompe con todos los estereotipos: "Los caballos mantienen corto el césped"

En Chile, rodeados de todo tipo de animales de granja se disputa una de las ligas de golf más especiales que se pueden ver. En un deporte en el que se acostumbra a ver los campos de golf estilizados y con el césped cortado a medida, una granja se ha convertido en el escenario de la competición para demostrar que el golf no es solo un deporte para ricos y que también es accesible para los más humildes.

El inicio de esta liga campesina se da cuando Iván Rubilar decidió convertir su granja en un campo de golf: "Tengo un campo de siete hectáreas y aquí hacía unos greens y unos hoyitos y así empezamos a jugar". En el año 2024, esta liga "tan solo éramos alrededor de 6 jugadores y ahora somos alrededor de 120 personas", aseguraba Iván.

Para poder disputar la liga en las mejores condiciones, el césped debe estar a la altura. Y a falta de cortacésped, "los caballos son los que se encargan de mantener corto el pasto", nos informaba Rubilar. Y como en todos los equipos de trabajo, tiene que haber un encargado. En este caso se trata del burro Fermín, un animal que ya es parte de la imagen del torneo.

El problema de jugar con vacas, gallinas, caballos y perros

En cambio, competir rodeado de vacas, gallinas, caballos o perros, tiene su parte negativa. En ciertas ocasiones, "los perros van detrás de las bolas que caen entre las ramas, las cogen con la boca y huyen con las bolas", nos comentaba Iván entre risas.

"Empezamos con 2 palos y 2 bolas"

Aunque ahora ya cuente con diversos participantes e incluso colaboradores, la Liga Campesina de Golf comenzó de la manera más humilde posible. Simplemente contaban con un equipo de dos palos y dos bolas. "Se comparten las bolas, se comparten los palos, se comparte todo lo que hay. Aquí cada uno lleva su propio saco", comunicaba el creador de la liga, por lo que aquí no existe la figura del caddie.

El objetivo de esta liga no es competir, sino disfrutar del golf como deporte y demostrar que no se trata de una actividad exclusiva para las personas con alto poder adquisitivo, como marcan los estereotipos.

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