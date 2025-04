Sara Sorribes se retira indefinidamente a los 28 años: "Estoy sufriendo"

La tenista castellonense Sara Sorribes comunicó este jueves, a través de sus redes sociales, que se tomará un descanso indefinido del circuito profesional para cuidar su salud física y mental, tras atravesar meses complicados a nivel personal y deportivo.

Sorribes compartió una fotografía de una carta manuscrita fechada el 17 de abril, acompañada de la canción Caída libre, de Leiva y Robe, recientemente estrenada. Según explicó, Leiva compuso el tema para ayudar a un amigo con problemas de salud mental, una temática que ella misma reconoce estar atravesando.

"Vengo sufriendo desde hace muchos meses dentro de una pista de tenis"

Medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la modalidad de dobles junto a Cristina Bucsa, la jugadora española asegura sentirse vacía y sin motivación: "Quería contaros que he decidido tomarme un tiempo. Un tiempo para mí, para mi cabeza y para mi cuerpo. Vengo sufriendo desde hace muchos meses dentro de una pista de tenis", escribió.

En el mismo mensaje, Sorribes reveló que la imagen que proyecta no refleja su realidad interior: "La Sara alegre y feliz que se ve fuera de la pista no es ni mucho menos la realidad de todo lo que llevo dentro. He perdido la ilusión por entrenar, por mejorar e incluso por ir a los torneos. Los momentos de sufrimiento son muchísimos más que los de tranquilidad. Lo dice la persona a la que siempre le ha encantado entrenar, trabajar, mejorar y competir".

La tenista de 28 años también dejó claro que este parón no tiene una duración definida: "Quiero ser coherente con lo que siente mi cuerpo", afirmó. Y añadió: "Sé que necesito ayuda pero también que necesito parar/descansar. No sé si definitiva o temporalmente".

Ganó el último Mutua Madrid Open

Actualmente, Sorribes ocupa el puesto 85 del ranking individual de la WTA y el número 40 en dobles. Uno de los momentos más especiales de su última temporada fue su inesperado triunfo en el Mutua Madrid Open junto a Cristina Bucsa, una dupla que surgió casi por casualidad.

La castellonense se quedó sin pareja para inscribirse al torneo y, apenas una hora antes del cierre del plazo, preguntó al padre de Bucsa, a quien se encontró en el gimnasio, si su hija estaría dispuesta a jugar con ella. 15 minutos antes del cierre formalizaron la inscripción y acabaron ganando el título. Meses después, repetirían éxito con una medalla olímpica en París.

