Cristiano Ronaldo, en una nueva entrevista con Piers Morgan: "¿Messi mejor que yo?.."

Piers Morgan, famoso y a veces excéntrico periodista inglés, ha vuelto a ser de los pocos que han podido charlar en exclusiva con Cristiano Ronaldo, quien ya le concedió este escaso honor en 2022.

La entrevista completa saldrá a la luz este martes 4 de noviembre pero ha sido el propio futbolista el que ha compartido un pequeño adelanto de los temas que se trataron en la conversación, entre ellos, uno de los más polémicos ha sido la respuesta del portugués a una pregunta de Morgan.

"¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo..."

"Dicen que Messi es mejor que tú, ¿qué opinas?", a lo que Cristiano responde "No estoy de acuerdo con esa opinión... No quiero ser humilde", dice el portugués, eso sí, en una respuesta que incompleta y algo descontextualizada al tratarse de un adelanto. En relación, el jugador comenta sobre unas palabras de su excompañero Wayne Rooney en las que este opina que Messi es mejor jugador: "No tengo ningún problema con eso", dice al respecto Cristiano.

En la publicación de Ronaldo, este define la entrevista así: "Sin filtros. Sin guiones. Solo nosotros. Próximamente con mi amigo Piers Morgan", escribe mientras adjunta el vídeo del adelanto que dura apenas 50 segundos. Mientras que Piers 'vende' la entrevista como "la mayor entrevista personal de su vida".

En la conversación, el periodista británico también se centra en la faceta personal y empresarial del futbolista, al que le pregunta: "Te convertiste en billonario la semana pasada", y el delantero del Al Nassr responde: "Mentira, eso fue hace muchos años...". Sus planes de retirada, otros temas personales y si este año ganará por fin la liga saudí, son solo algunos de las cuestiones de esta exclusiva mundial.

Ganar por fin la liga saudí, uno de sus grandes objetivos

En referencia precisamente a la presente temporada, Cristiano en su cuarta campaña como jugador del Al Nassr busca con empeño y determinación conquistar la liga saudí, que se le ha resistido en las tres primeras temporadas. De momento va camino de ello ya que el Al Nassr domina la competición tras haber sumado 21 puntos en los 7 primeros partidos (pleno de victorias) con ocho goles de Cristiano Ronaldo, dos de ellos en la última jornada, donde el luso fue capital al anotar los dos tantos para remontar y ganar al Al Fayha. En esta temporada perdió la final de la Supercopa saudí 2-3 (en la tanda de penaltis) ante el Al Ahli. Cristiano marcó en los 90 minutos y anotó su penalti en la tanda. En la King Cup tampoco han podido avanzar más allá de octavos, donde cayeron ante el Al-Ittihad de Karim Benzema.

