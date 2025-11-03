Ben Yedder, ex del Sevilla, será juzgado por violación

Ben Yedder, futbolista de 35 años y ex del Sevilla y Mónaco entre otros equipos, será juzgado junto a su hermano Sabri de los delitos de violación, intento de violación y agresión sexual después de que este lunes se dictara un auto de procesamiento en su contra.

Estos hechos habrían tenido lugar en el año 2023, cuando dos jóvenes denunciaron a Ben Yedder y su hermano Sabri después de haber sido presuntamente violadas en un apartamento alquilado cerca de Mónaco -donde jugaba entonces el jugador- después de haberse conocido en una fiesta.

Fue condenado a dos años de cárcel, que no cumplió

Fue el año pasado cuando el futbolista negó los hechos en primera instancia y pese a todo fue condenado a dos años de prisión condicional en noviembre de 2024 por el Tribunal Penal de Niza, una sentencia que recurrió y terminó en libertad provisional tras depositar una fianza de 9.000 euros.

Además, no es ni ni mucho menos el primer caso judicial del jugador francés de origen tunecino, quien también fue condenado a una multa de 90.000 euros por violencia psicológica contra su esposa, con quien estaba en proceso de divorcio, y a otra condena de seis meses y un día de cárcel (no la cumplió) y el pago de una multa de casi 134.000 euros por fraude fiscal en España.

Ben Yedder tiene 35 años y afronta la recta final de su carrera futbolística, de momento, como jugador del Sakaryaspor turco. Anteriormente fue un delantero referente en Toulouse, Sevilla y en Mónaco, el último gran club europeo en el que militó.

